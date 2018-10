Wolbergs-Prozess: Ermittler räumt "peinlichen Fehler" ein

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten Oberbürgermeister hat der leitende Ermittler der Polizei umfassend zu seiner Arbeit seit März 2016 ausgesagt. Er sprach von schwierigen und brisanten Ermittlungen in "geschlossenen und empfindsamen" Kreisen.

In Vernehmungen seien die Beamten auf "sehr große Erinnerungslücken" gestoßen, obwohl die Fragen auf "herausragende Ereignisse" abgezielt hätten. Teils seien Akten der Stadt nur mit Verzögerung an die Ermittler herausgegeben worden. Mitunter sei die Übergabe von Unterlagen auch verweigert worden: "Die Kooperation war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben", sagte er.

Angst vor Aussage gegen Chef

Als Hürde habe sich zudem herausgestellt, dass Beschäftigte der Stadtverwaltung gegen ihren Chef aussagen sollten und Angst vor Folgen gehabt hätten. Der Beamte berichtete von einem konkreten Fall, in dem sich ein leitender Angestellter der Stadt erst belastend geäußert habe, als Joachim Wolbergs suspendiert war. Er zitierte den Mann mit den Worten: "Wenn er wieder da ist, dann muss auch ich Akten im Keller abstauben." Der Hauptangeklagte Joachim Wolbergs kommentierte dies mit dem erzürnten Zwischenruf, ob er sich diese Aussagen gefallen lassen müsse.

Peinlicher Fehler bei der Überwachung

Den Vorwurf, dass die Ermittler einseitig gearbeitet hätten, wies der Beamte zurück. Diesen hatten die Verteidiger mehrfach erhoben. Er sagte, die Staatsanwaltschaft hätte die Polizeibeamten mehrfach darauf hingewiesen, auch entlastende Aussagen oder Hinweise in die Akten aufzunehmen. Er räumte allerdings ein, dass die Ermittler Fehler bei der Überwachung gemacht hätten.

Es sei ein "peinlicher" Fehler gewesen, dass abgehörte Verteidigergespräche nicht gelöscht worden seien. Diesen Umstand hatte das Gericht scharf gerügt. Er sprach in diesem Zusammenhang von massiven Grundrechtsverletzungen. Die Gespräche seien aber nie verfahrensrelevant gewesen, erläuterte der Ermittler weiter. Zudem räumte er ein, dass zumindest ein Gespräch falsch oder unzureichend abgetippt wurde. Das Gespräch war auch Gegenstand des Haftbefehls gegen die Angeklagten Joachim Wolbergs und den Bauträger Volker Tretzel.

Korruptionsskandal Regensburg

Wolbergs und Tretzel müssen sich derzeit neben zwei weiteren Angeklagten vor Gericht verantworten. Ihnen werden Vorteilsannahme beziehungsweise -gewährung sowie Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last gelegt. Wolbergs soll Tretzel im Gegenzug für hohe Parteispenden und private Vorteile bei mindestens einer Grundstücksvergabe bevorzugt haben. Der suspendierte OB bestreitet diese Vorwürfe.