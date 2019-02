Wolbergs-Prozess: Enges Verhältnis zwischen den Angeklagten

Prozessbeobachter hatten darauf lange gewartet: Am 40. Verhandlungstag im Regensburger Korruptionsprozess wurde ein für die Ermittler wichtiges Telefonat vorgespielt, das Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) im November 2016 mit dem mitangeklagten Immobilienunternehmer Volker Tretzel geführt hatte.

Darin geht es um Wolbergs' Finanzen nach seinem teuren OB-Wahlkampf 2014. Nach der erfolgreichen Wahl waren bei Wolbergs' SPD Ortsverein noch Wahlkampf-Rechnungen offengeblieben. Diese zahlte die Partei mit Geld, das Wolbergs der Partei in Form eines Darlehens von rund 220.000 Euro vorstreckte.

Telefonmitschnitt: Tretzel bietet OB Wolbergs Geld an

Vor diesem Hintergrund unterhielten sich Wolbergs und Tretzel am 26. November 2016 am Telefon - die Ermittler hörten mit. Tretzel sagte, er habe eine gute Nachricht für den Oberbürgermeister. Er werde Grundstücke an seine Mitarbeiter verkaufen, mit Erbbaurecht. Anschließend könne er von Erbbauzinsen profitieren. Er und seine Firma hätten dann keine Grundstücke mehr.

"Wir wollen dann nichts mehr von Ihnen und dann bekommen Sie die 200.000 Euro, die Sie noch brauchen." Volker Tretzel

Wolbergs dann folgende Antwort wird von den Prozessbeteiligten unterschiedlich interpretiert. Der Oberbürgermeister antwortet ausweichend: "Ja, nein. Nicht wegen mir", sagte Wolbergs. Das müsse Tretzel nicht machen.

Mit der Antwort nimmt Wolbergs das Angebot weder dankend an, noch weist er es deutlich zurück. Tretzel ergänzt dann noch, dass er nicht wolle, dass Wolbergs "auch noch pleitegeht nach all dem Ärger".

Wolbergs war nach dem Angebot "perplex"

Für die Staatsanwaltschaft ist Wolbergs' Antwort eine konkludente, also eine unausgesprochene Annahme des Angebots. Für Wolbergs und die Verteidiger ist das nicht der Fall.

Er war nach dem Angebot "perplex" sagt Wolbergs. So wie er, hätten in so einer Situation viele reagiert. "Nicht im Traum hätte ich von jemand Geld genommen", sagt Wolbergs. Auch Tretzels Anwälte sehen es wie Wolbergs. Die erwähnten 200.000 Euro seien nie geflossen. Tretzel habe Wolbergs helfen wollen, da dieser aus seiner Sicht "unverschuldet" in finanzielle Schwierigkeiten gekommen sei. Es sei aber bei "reinen Überlegungen" geblieben, so die Anwälte.

Auch in anderen abgehörten Gesprächen ist Wolbergs' finanzielle Situation ein Thema. Einmal äußert sich Tretzel gegenüber Wolbergs optimistisch, dass sich dafür eine Lösung finden werde.

In einem anderen Gespräch erzählt der ebenfalls angeklagte Ex-SPD-Fraktionschef im Stadtrat dem Rathauschef von Tretzel-Plänen, dem Ortsverein Geld zu überweisen, um die Schulden bei Wolbergs auszugleichen. Außerdem erwähnt Tretzel in einem Gespräch, dass er dem OB "unter die Arme greifen" werde, da er sich gegen falsche Berichterstattung in der Affäre wehren wolle.

CSU-Chef soll Unternehmer "genötigt" haben

Die Gespräche offenbaren ein vertrautes Verhältnis der Beschuldigten. Dabei ging der Blick in einem Telefonat bereits weit nach vorne: Tretzel sorgte sich darin, dass das Verfahren "bis zur nächsten Kommunalwahl" dauern könnte. Bis dahin verspricht Tretzel, werde man auch Regensburgs CSU-Chef Franz Rieger "drankriegen". Rieger, den Tretzel im Gespräch 2016 als "Drecksau" beschimpfte, habe ihn und einen anderen Immobilienunternehmer genötigt. Eine Aussage, die den Landtagsabgeordneten noch beschäftigen könnte, da die Staatsanwaltschaft auch gegen den CSU-Mann ermittelt.