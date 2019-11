Wolbergs-Prozess: Eine verweigerte Unterschrift im Fokus

Im zweiten Korruptions-Prozess gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (ehemals SPD, heute Wählerverein "Brücke") hat am Mittwoch ein Beamter aus der Regensburger Stadtverwaltung ausgesagt. Der Leiter des Bauordnungsamtes erklärte die Vorgänge rund um eine Baugenehmigung für ein Projekt zweier Mitangeklagter.

Beamter verweigerte Baugenehmigung

Es ging dabei um eine Logistikhalle, die zwei mitangeklagte Unternehmer-Brüder im Außenbereich der Stadt Regenburg bauen wollten. Der Beamte weigerte sich aber, die fertige Baugenehmigung zu unterschreiben. Vor Gericht erklärte er, dass er rechtliche, sowie Natur- und Artenschutzbedenken hatte. Da die Halle im Außenbereich der Stadt gebaut werden sollte, hätte es aus seiner Sicht zwingend einen Bebauungsplan für das Areal gebraucht, um die Genehmigung zu erteilen. Da dieser Bebauungsplan aus seiner Sicht in absehbarer Zeit aber nicht zustande gekommen wäre, verweigerte er die Unterschrift. Daraufhin habe Wolbergs die Genehmigung selbst unterschrieben.

Baugenehmigung gegen Wahlkampfspenden?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem suspendierten Oberbürgermeister in diesem Zusammenhang Korruption vor, da er von den Unternehmer-Brüdern im OB-Wahlkampf Spenden für seinen SPD-Ortsverein in Höhe von mehreren Zehntausend Euro bekommen hatte.

Wolbergs bestreitet diese Vorwürfe und hatte bereits in seiner Aussage vor Gericht betont, dass er die Genehmigung erteilt hatte, weil er mit dem Projekt den Wirtschaftsstandort Regenburg stärken wollte. Das hätten auch andere Politiker und Fraktionen in der Stadtpolitik unterstützt.

Halle hatte viele Unterstützer

Dass das Projekt eine breite Unterstützerbasis in der Politik hatte, bestätigte auch der Zeuge heute. Der Druck aus der Politik sei hoch gewesen, die Halle schnell zu genehmigen. Bei mehreren Treffen mit Wolbergs' Koalition oder Stadträten sei deutlich geworden, dass das Projekt von fast allen unterstützt wurde, auch von der oppositionellen CSU. Falls der Bebauungsplan nicht rechtzeitig fertig werden sollte, sei es der Wille der Politik gewesen, das Projekt trotz der Verwaltungsbedenken zu genehmigen. Er sei von Wolbergs deshalb aufgefordert worden, die Baugenehmigung unterschriftsreif vorzubereiten.

Auf Nachfrage räumte der Zeuge aber ein, dass nicht die komplette Verwaltung gegen das Projekt gewesen sei, die Wirtschaftsförderung der Stadt hätte sich für das Projekt eingesetzt. Auch habe bei seiner Entscheidung, seine Unterschrift zu verweigern, die bereits laufenden Ermittlungen gegen den Oberbürgermeister im Jahr 2015 eine Rolle gespielt. An seiner generellen rechtlichen Einschätzungn hätten die Ermittlungen aber nichts geändert. Auch vorher schon habe er die Halle ohne Bebauungsplan als nicht genehmigungsfähig eingestuft, sagte der Beamte.

Wolbergs' Büro Mitarbeiterin: "Umgang mit Spenden war korrekt"

Am Mittwochnachmittag sagte dann als zweite Zeugin eine Mitarbeiterin aus Wolbergs' Wahlkampf-Büro aus. Sie wiederholte vor Gericht Vorwürfe gegen die Ermittler, diese hätten sie teilweise angeschrien und unter Druck gesetzt. Eine Aussage von ihr sei nicht korrekt verschriftlicht worden, so die Zeugin. Eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen zwei Vernehmungsbeamte sei aber zurückgewiesen worden.

Auch inhaltlich äußerte sich die Zeugin zu den Vorwürfen gegen ihren ehemaligen Chef. Sie hatte, wie Wolbergs, Überblick über die Finanzen des SPD-Ortsvereins. Über dessen Konto waren zum einen die Wahlkampfrechnungen bezahlt worden, zum anderen gingen hier auch die Spenden der drei Mitangeklagten ein. Wolbergs‘ Umgang mit den Spenden sei aus ihrer Sicht korrekt gewesen, sagte die Mitarbeiterin.

Wolbergs verschuldete sich für den Wahlkampf

Der Wahlkampf hatte hohe Kosten verursacht, die auch nach der Wahl noch nicht gedeckt waren. Sie habe Wolbergs informiert, wenn Geld zeitnah gebraucht wurde. Dieser habe dann zugesagt sich darum zu kümmern. Manchmal sei das Geld dann nicht rechtzeitig eingegangen. Gehälter konnten teilweise nicht rechtszeitig gezahlt werden, so die Zeugin.

Um die restlichen Wahlkampfkosten zu begleichen, hatte Wolbergs am Ende auch einen privaten Kredit aufgenommen und das Geld an den Ortsverein als Darlehen weitergegeben, so die Mitarbeiterin. Dass eine offene Wahlkampfrechnung einer Agentur von einem Immobilienunternehmer übernommen worden war, habe sie nicht gewusst, sagte die Zeugin. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beteiligten vor, dass diese offene Rechnung von einem Immobilienunternehmer über eine Scheinrechnung bezahlt worden sein soll.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt.