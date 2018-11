Wolbergs-Prozess: Doppeldeutige Gespräche Tretzels abgehört

Im Regensburger Korruptionsprozess um den suspendierten SPD-Oberbürgermeister der Stadt können die abgehörten Telefonate des angeklagten Bauträgers Volker Tretzel als "doppeldeutig" bezeichnet werden.

Erstes Telefonat: Spendeten Mitarbeiter freiwillig?

Tretzel wird vorgeworfen, Mitarbeiter als Strohmänner benutzt zu haben, um so verbotenerweise gestückelte Spenden unterhalb der Veröffentlichungsgrenze zu zahlen. Strittig ist, ob die Mitarbeiter Sonderzahlungen erhalten haben, um diese als Spende weiterzuleiten, oder ob sie aus eigenem Vermögen gespendet haben. Etwa aus Gewinnbeteiligungen am Unternehmen.

Letzteres wird scheinbar durch eine Aussage Tretzels aus einem Telefonat mit einem Vertrauten gestützt. Tretzel beklagt sich am Telefon über die mangelnde Loyalität seiner Angestellten beim Polizeiverhör: Keiner seiner Mitarbeiter, die alle "Millionen" verdient hätten, habe den Mut gehabt, sich bei der Kriminalpolizei "nicht umdrehen" zu lassen und zu sagen, dass er aus eigenem Einkommen gespendet habe, so der Bauträger im Dezember 2016.

Tretzel spielte damit möglicherweise auf die inzwischen auch mehrfach vor Gericht vertretene These an, Polizeibeamte hätten Zeugen in Vernehmungen zu konkreten Aussagen gedrängt und nicht korrekt protokolliert.

Zweites Telefonat: Mit Entlassung gedroht?

Ein weiteres Telefonat lässt möglicherweise andere Schlüsse zu: Abgehört wurde ein Gespräch Tretzels mit einem Mitarbeiter, der selbst gespendet hat. Darin weist der Bauträger den Mitarbeiter an, einem weiteren Angestellten wegen dessen Aussage mit Entlassung zu drohen. Offenbar hatte der Mann angegeben, eine Spende der Firma über sein Konto lediglich weitergeleitet zu haben. Unklar ist, ob Tretzel ungehalten war, weil der Mitarbeiter falsch ausgesagt hat oder weil er nicht in seinem Sinne aussagte. Diesen Schluss lässt das Gespräch nicht zu.

Drittes Telefonat: Beeinflussung eines Zeugen?

Ein drittes Gespräch aus dem Firmenumfeld könnte hingegen von der Staatsanwaltschaft als Indiz für die Beeinflussung eines Zeugen gewertet werden. Der mitangeklagte Ex-Geschäftsführer Tretzels spricht darin mit einem der Spender, der zwischenzeitlich ebenfalls aus der Firma ausgeschieden war. Wörtlich sagte er, "wenn die wollen, dass du wieder mit im Boot sitzt, dann sollen sie dich wieder einstellen. Dann bis du wieder unter Betreuung."

Misstrauen innerhalb der SPD

Die vorgespielten Telefongespräche offenbarten zudem interne Streitigkeiten und fehlendes Vertrauen innerhalb der städtischen SPD-Führung. Die führenden Figuren der Partei in der Stadt versichern sich nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe im direkten Kontakt zwar ihre Unterstützung und Solidarität. Im Gespräch mit Dritten zeigen die Telefonate aber ein tiefsitzendes Misstrauen innerhalb der örtlichen SPD-Spitze. Demnach wurden Vorwürfe von dilettantischen Führungsstilen, egoistischen Verhaltens und Spekulationen um "den großen Dreher" in der Spendenaffäre vorgespielt.

Der Prozess wird am kommenden Montag fortgesetzt. Dann werden weitere Telefongespräche vorgespielt.