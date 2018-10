Wolbergs-Prozess: Die nervösen Telefonate der Angeklagten

Im Verfahren vor dem Regensburger Landgericht gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs und seine drei Mitangeklagten sind erste abgehörte Telefongespräche vorgespielt worden. Die Gespräche zeigen die Gemütslage der Angeklagten zu Beginn der Ermittlungen gegen sie.

Angeklagte unter Druck

Sie klingen nervös, stehen spürbar unter Ermittlungsdruck. Immer wieder fragen sie sich gegenseitig, ob der jeweils andere Neuigkeiten, Vorwürfe oder neue Zeugenaussagen kenne. Auch ein möglicher Zusammenhang zwischen dem Engagement des angeklagten Immobilienunternehmers Volker Tretzel beim Zweitligisten SSV Jahn Regensburg und der Vergabe von Bauprojekten wird an manchen Stellen deutlich.

Trotz Millionen-Verlust lohnte sich Jahn-Engagement

Der Bauunternehmer selbst sagt in einem Gespräch, dass er mit dem SSV Jahn Regensburg zwölf Millionen Euro verloren habe, sich das aber dennoch lohne, da er Beschlüsse des Stadtrats brauche. Auch für die abgehörten Politiker scheint es in mehreren Gesprächen zumindest plausibel zu sein, dass Tretzel einen solchen Zusammenhang sieht. Der ebenfalls angeklagte ehemalige SPD-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat Norbert Hartl erwähnt diesen Zusammenhang in mehreren Gesprächen - auch mit dem Oberbürgermeister - ein Schreiben Tretzels, in dem dieser selbst den Zusammenhang herstellt, zum Beispiel in einem Gespräch mit Joachim Wolbergs.

"Tretzel hat immer gesagt, er gibt dem Jahn Geld und gibt noch mehr Geld, wenn er Baugebiete bekommt. Aber das hat mit unserer Entscheidung nichts zu tun gehabt." Norbert Hartl am Telefon

Kritik an Verschriftlichung der Gespräche

Die Unabhängigkeit der eigenen Entscheidungen wird von Hartl und Wolbergs mehrmals in den abgehörten Telefonaten betont. Diese entlastenden Passagen seien aber von den Ermittlern nicht in die schriftlichen Protokolle der Telefonüberwachung aufgenommen worden, kritisiert Joachim Wolbergs im Laufe des Verhandlungstages sichtlich aufgebracht. Ein Punkt, dem sich die Vorsitzende Richterin anschließt. Das Gericht sei mit der Verschriftlichung der abgehörten Gespräche nicht zufrieden. Deshalb müssten wohl alle relevanten Telefonate nun vorgespielt werden, was den Prozess verlangsame.

Der Prozess wird am Donnerstag fortgesetzt. Dann wird unter anderem ein Mitarbeiter von Wolbergs' SPD-Ortsvereins vor Gericht aussagen.