Wolbergs-Prozess: Die Chef-Planerin hatte andere Ideen

Im Regensburger Korruptionsprozess gegen den suspendierten OB Joachim Wolbergs (SPD) hat der 26. Verhandlungstag begonnen. Das Gericht beschäftigt sich im Rahmen der Beweisaufnahme weiter mit der Vergabe eines ehemaligen Kasernenareals an den mitangeklagten Bauträger Volker Tretzel. Am Dienstag musste deshalb unter anderem die städtische Planungs- und Baureferentin, Christine Schimpfermann, als Zeugin aussagen.

Schimpfermann hätte es anders gemacht

Schimpfermann sagte, sie hätte sich eine Vergabe der Flächen an mehrere Bauherren gewünscht und diese Position auch so in Sitzungen vertreten - der architektonischen Vielfalt zuliebe. Die Stadt hätte die Chance gehabt, zu zeigen was "heute möglich ist beim Bauen". Joachim Wolbergs habe jedoch die Vergabe an einen Bauträger gewollt, "kein Mischmasch". Heute könne sie die Entscheidung mittragen, auch wenn sie es gern anders gemacht hätte. Es gebe kein richtig oder falsch in stadtplanerischen Fragen, "kein schwarz und weiß", sagte Schimpfermann.

Gab es Gegenleistungen für Spenden?

Die Staatsanwaltschaft stellt einen Zusammenhang her zwischen der Vergabe des Kasernenareals und Tretzels mutmaßlicher Rolle als Großspender der Regensburger SPD. Der Bauträgerunternehmer soll Wolbergs‘ Wahlkampf über Strohmänner mit rund 475.000 Euro an Spenden finanziert haben.

Die Angeklagten bestreiten derartige Zusammenhänge. Vor Gericht erklärten sie mehrfach ihre Unschuld und legten dar, der Bauträger habe den Zuschlag erhalten, da er das beste Angebot vorgelegt habe. Die Vergabe sei nicht maßgeschneidert gewesen.

Planungsreferentin legte schon einmal Veto ein

Die studierte Architektin Christine Schimpfermann amtiert seit dem Jahr 2005 als Chefin der Regensburger Stadtplanung. Damit bestimmt sie die Stadtentwicklung seit mehr als zehn Jahren wesentlich mit. Auch die umstrittene Grundstücksvergabe fiel in ihre Amtszeit. 2015 sorgte Schimpfermann für Schlagzeilen, als ihr Referat bei einem anderen Baugebiet ein offizielles Veto gegen eine von Wolbergs eingefädelte Grundstücksvergabe einlegte.

Mit einem Urteil im Wolbergs-Prozess ist nach derzeitigem Stand nicht vor Mai 2019 zu rechnen.