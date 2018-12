Wolbergs-Prozess: Aussage der Aufsichtsbehörden wirft Fragen auf

Im Regensburger Korruptionsprozess hat ein Sachbearbeiter der Regierung der Oberpfalz berichtet, wie die Aufsichtsbehörde eine umstrittene Grundstücksvergabe der Stadt Regensburg beurteilt hat. Die Vergabe gilt als Dreh- und Angelpunkt der Regensburger Korruptionsaffäre. Geht es nach der Staatsanwaltschaft, soll der angeklagte Bauträger Volker Tretzel den Zuschlag unter anderem deshalb erhalten haben, weil er den Wahlkampf des Regensburger SPD-Oberbürgermeisters mit fast einer halben Million Euro unterstützt haben soll. Die Angeklagten bestreiten diesen Zusammenhang. Der Regierungsmitarbeiter sagte nun aus, seine Behörde sei insgesamt zweimal mit der Vergabe befasst gewesen: Einmal unmittelbar nach dem Zustandekommen des Grundstücksgeschäfts im Jahr 2014, einmal drei Jahre später im Zuge der Ermittlungen. Im Jahr 2014 habe die Regierung keine schwerwiegenden Mängel erkennen können, so der Sachbearbeiter.

Landtagsabgeordneter rückt in den Fokus der Ermittlungen

Die Arbeit der Aufsichtsbehörde stieß damals aber offenbar auf größeres Interesse derjenigen, die die Überprüfung veranlasst hatten: Laut Aussage des Mannes hatte sich der Regensburger CSU-Landtagsabgeordnete Franz Rieger beim Innenministerium nach der Arbeit der Regierung erkundigt. Riegers Stadtratsfraktion hatte damals eine Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen die millionenschwere Vergabe eingelegt. Heute ist der Landtagsabgeordnete ebenfalls in den Fokus der Ermittlungsbehörden gerückt: Ähnlich wie bei dem angeklagten SPD-Politiker geht es auch bei Rieger um mutmaßlich illegal-gestückelte Wahlkampfspenden aus der lokalen Baubranche. Als sich die Regierung im Jahr 2017 ein zweites Mal mit der Vergabe befasste, kam die Anregung nicht aus der Politik: Dieses Mal wandten sich die Ermittlungsbehörden an die Aufsichtsbehörde. Dem Sachbearbeiter zufolge erkundigte sich die Kriminalpolizei, ob die Regierung bei ihrer ersten Überprüfung von Abstimmungen zwischen der Kommunalpolitik und dem letztlich erfolgreichen Bauträger gewusst hatte. Er habe dies mit einem Nein beantworten wollen, "das Haus" habe sich aber gewünscht, umfassender Stellung zu nehmen. Eingebunden gewesen seien sein Vorgesetzter, der Vizepräsident der Regierung und der Regierungspräsident. Entgegen der üblichen Praxis seien Entwürfe des Schreibens aus Datenschutzgründen jedoch nicht zu den Akten gelangt, so der Sachbearbeiter weiter. Die Behörde rügte die Vergabe schließlich und wandte sich mit rechtlichen Hinweisen an die Stadt Regensburg.

Hatte Wolbergs Kenntnis von dem Schriftverkehr?

Hintergrund waren Abstimmungen zwischen der Kommunalpolitik und dem Bauträger im Vorfeld. Der heute angeklagte ehemalige Vorsitzende der Regensburger SPD-Stadtratsfraktion hatte einen Entwurf der Ausschreibungsunterlagen per Mail an den angeklagten Bauträger gesandt und diesen um Rat gefragt. Wie der Sachbearbeiter schilderte, war die Aufsichtsbehörde bei ihrer Kritik an der Vergabe davon ausgegangen, dass der angeklagte Regensburger Oberbürgermeister, Joachim Wolbergs, die Abstimmungen mit dem Bauträger kannte. In diesem Fall hätte Wolbergs den Stadtrat bei der Beschlussfassung informieren müssen. Dies habe man jedoch unterstellt, räumte der Zeuge ein: "Dieses Wissen haben wir nicht“, sagte der Sachbearbeiter und folgerte, die Regierung hätte ihre Kritik vorsichtiger formulieren müssen. Die Frage, ob Joachim Wolbergs Kenntnis von dem Schriftverkehr hatte, ist im Rahmen der Beweisaufnahme zentral. Wolbergs Verteidiger legen genau wie der Kommunalpolitiker selbst Wert darauf, erst im Zuge der Ermittlungen von den Mails erfahren zu haben und sie nie zuvor gelesen zu haben. Der Prozess wird morgen fortgesetzt. Dann sollen erneut Zeugen gehört werden. Darunter ist auch der Vorgesetzte des Sachbearbeiters der Regierung der Oberpfalz.

Schaidinger verweigert Aussage

Der ehemalige Regensburger Oberbürgermeister Hans Schaidinger (CSU) wollte heute nicht wie geplant gegen seinen Amtsnachfolger aussagen. Schaidinger macht laut Angaben des Gerichts von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Dieses steht einem Zeugen zu, wenn er sich durch Aussagen selbst belasten könnte. Beobachter hatten mit dieser Entwicklung gerechnet, da gegen Schaidinger noch im Rahmen der Regensburger Korruptionsaffäre ermittelt wird.