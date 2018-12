Wolbergs-Prozess: Alt-Oberbürgermeisterin steht Angeklagtem bei

Im Korruptionsprozess um den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) hat am Montag dessen Vor-Vorgängerin im Amt und Parteikollegin, Christa Meier, ausgesagt. Die 77-Jährige versuchte, ein menschliches Bild ihres angeklagten Parteigenossen zu zeichnen.

Beim Geld "ein bisschen schlampig"

Unter anderem hob Meier die soziale Ader von Wolbergs hervor. Er habe immer darauf geachtet, dass es gerecht zugehe bei politischen Entscheidungen. Mit Rechnungen habe er es aber nicht immer so genau genommen. Er sei ein "bisschen schlampig" gewesen. Etwa, als er in der Vergangenheit ein Kulturzentrum in der Stadt führte. Aus Geld habe sich Wolbergs nie viel gemacht, damit sei er großzügig umgegangen.

Meier nennt die Ermittlungen eine "Farce"

Sie sei nach wie vor von Wolbergs' Unschuld überzeugt, sagte Meier. Die Ermittlungen gegen Wolbergs bezeichnete sie als Farce.

"Da wird jemand vernichtet und am Schluss ist nichts dran. Das ist wirklich schlimm." Christa Meier (SPD)

Meier bezeichnete sich selbst als Ziehmutter von Wolbergs. Er sei erst durch sie in die Politik gekommen.

Am Rande ihrer Aussage plädierte Meier für eine gesetzliche Änderung der Parteienfinanzierung. Entweder sollten Spenden verboten und Parteien künftig rein aus Steuergeldern finanziert werden, oder es müsse künftig alles veröffentlicht werden. Wörtlich Meier: "Dann wüsste man, wie die Gesellschaft sortiert ist."

Meier lachte, als sie hörte, um welche Summen es geht

Wolbergs ist unter anderem angeklagt, weil er Spenden über rund 475.000 Euro aus der Baubranche annahm, deren Herkunft verschleiert worden sein soll. Von der Höhe der Spenden will Meier nichts gewusst haben. Sie habe gelacht, als sei bei einer polizeilichen Vernehmung nach rund einer halben Million Euro Spenden gefragt worden sei - allerdings seien Wahlkämpfe heute viel teurer als zu ihrer aktiven Zeit. Meier war von 1990 bis 1996 OB in Regensburg.

Wieder ein Rüffel für die Staatsanwaltschaft

Auch der 25. Verhandlungstag war von einer Auseinandersetzung rund um die Ermittlungsmethoden der Staatsanwaltschaft überschattet. Die Vorsitzende Richterin, Elke Escher, wies die Ermittler in die Schranken: Escher bezeichnete es als "echtes No-Go", wie die Staatsanwaltschaft mit abgehörten Telefongesprächen der Angeklagten umgegangen sei.

Hintergrund sind Wortprotokolle, die die Ermittler von den Telefonaten angefertigt hatten. Im Laufe des Verfahrens zeigte sich wiederholt, dass in den Protokollen Passagen fehlten oder Wortwechsel falsch verschriftet wurden. In der vergangenen Woche hatte Escher angeordnet, dass die Staatsanwaltschaft insgesamt 111 Gespräche neu verschriftlichen muss.

Die vier Angeklagten waren im Zuge der Ermittlungen mehrere Monate lang abgehört wurden.