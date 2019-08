Wolbergs muss im Oktober erneut vor Gericht

Das Landgericht Regensburg verhandelt ab dem 1. Oktober alle noch ausstehenden Vorwürfe gegen den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs. Wie das Landgericht mitteilte, werden im zweiten Prozess zur sogenannten Korruptionsaffäre die Wahlkampfspenden von drei weiteren Immobilienunternehmern aus Regensburg und Mittelfranken aufgearbeitet.

Wahlkampfspenden im Fokus der Staatsanwaltschaft

Die Spenden soll Wolbergs in seiner Eigenschaft als damaliger Vorsitzender seines SPD-Ortsvereins angenommen haben. Die Staatsanwaltschaft sieht einen möglichen Zusammenhang mit Bauprojekten. Bislang sind 20 Prozesstage angesetzt. Im ersten Prozess ging es um Wahlkampfspenden des Immobilienunternehmers Volker Tretzel und mögliche Gegenleistungen. Der suspendierte OB Joachim Wolbergs wurde wegen zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen, das Gericht verhängte jedoch keine Strafe. Volker Tretzel bekam zehn Monate Haft auf Bewährung wegen Verstoßes gegen das Parteiengesetz. Er muss zudem 500.000 Euro Geldauflage zahlen.

Wolbergs-Reaktion auf Facebook

Wolbergs selbst reagierte in einem Facebook-Post auf die neuen Anklagen. Er könne jetzt die Bevölkerung endlich über alles informieren und zeigen, dass die Staatsanwaltschaft nur aus Jagdeifer gegen ihn vorgegangen sei. Die Vorwürfe seien absurd, die Staatsanwaltschaft wolle ihn mit getrennten Verfahren "zeitlich an die Wand spielen", so Wolbergs, der bei der nächsten Kommunalwahl für den Verein Brücke als OB-Kandidat antreten möchte.

"Aber ich werde weiter kämpfen, weil ich ein Gerechtigkeitsempfinden habe, so wie viele Menschen auch, die regelrecht Angst davor haben, jemals in die Fänge einer Behörde wie der Staatsanwaltschaft Regensburg zu geraten", schreibt Wolbergs in dem Facebook-Post. Aufgeben sei für ihn keine Option.

Wolbergs-Verteidiger reagiert prompt

In einer ersten Reaktion betonte Wolbergs‘ Anwalt Peter Witting, sein Mandant werde sich in der zweiten Hauptverhandlung um vollständige Aufklärung bemühen. Wolbergs‘ Haltung sei unverändert: "Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe der Vorteilsannahme und Bestechlichkeit entbehren jeglicher Grundlage", heißt es in der Pressemitteilung wörtlich.