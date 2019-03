Wolbergs: Landgericht lässt Anklage wegen IZ-Spenden nicht zu

Das Landgericht Regensburg eröffnet kein zweites Strafverfahren wegen eines Korruptionsdelikts gegen den suspendierten Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD). Das teilte das Landgericht am Montagmittag in einer Presseerklärung mit.

Inhaltlich gleicher Gegenstand

Die Staatsanwaltschaft hatte im Februar wegen auffälliger Parteispenden des Immobilien-Zentrums (IZ) an Wolbergs‘ SPD-Ortsverein Stadtsüden zwei weitere Anklagen wegen Vorteilsannahme und Bestechlichkeit gegen den suspendierten OB erhoben. Das Landgericht lehnt nun die Eröffnung eines weiteren Prozesses ab.

Das Landgericht begründete die Nicht-Zulassung damit, dass es sich um Sachverhalte handelt, die inhaltlich schon Gegenstand des bereits laufenden Strafverfahrens sind. Dabei geht es zwar um Spenden des Immobilienunternehmens Tretzel. Weil es sich bei der Annahme von Spenden des Immobilienzentrums juristisch aber um den gleichen Sachverhalt handelt, besteht für die zweite Anklage ein Verfahrenshindernis, so das Landgericht. Deshalb dürfe sich das Landgericht auch nicht mit der neuen Anklage befassen.

Beschluss noch nicht rechtskräftig

Die Staatsanwaltschaft kann gegen diese Entscheidung des Gerichts Beschwerde einlegen. Über zwei weitere Anklagen der Staatsanwaltschaft gegen Wolbergs ist noch nicht entschieden. Außerdem stellte das Landgericht in seiner Presseerklärung klar, dass Wolbergs keine strafbaren Vorteile bei der Vermittlung einer Wohnung durch das Immobilienzentrum erhalten hat.

Das Immobilienzentrum hatte dem suspendierten OB eine Wohnung ohne entsprechende Maklergebühr vermittelt. Weil auch anderen Mietern bei der Vermittlung keine Makler-Courtage berechnet wurde, habe Wolbergs durch die Provisionsfreiheit keinerlei Vorteile bekommen.

"Das ist ein guter Tag"

Während die Staatsanwaltschaft derzeit noch rechtliche Schritte gegen die Entscheidung prüft, zeigte sich der Anwalt des OBs, Peter Witting, im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk erfreut:

"Damit ist absehbar, dass sich Herr Wolbergs nicht in einem weiteren Prozess auf die Anklagebank begeben muss." Peter Witting

Andererseits habe der Oberbürgermeister nun nicht die Möglichkeit in einem Verfahren aufzuzeigen, wie er die Dinge tatsächlich sieht, sagte der Anwalt. Unter dem Strich sei es aber "natürlich ein guter Tag für seinen Mandanten".

Für Wolbergs' Anwalt Peter Witting ist die Entscheidung des Landgerichts eine Bestätigung seiner Kritik, wonach die Staatsanwaltschaft das Verfahren künstlich aufgespalten habe. "Ich habe von Anfang an angeprangert, dass die Staatsanwaltschaft meinen Mandanten damit über Jahre hinweg blockiert. Jetzt haben wir durch das Landgericht die Bestätigung bekommen, dass meine These richtig ist und darüber freue ich mich natürlich", sagte Witting, der nun auch in den restlichen offenen Ermittlungsverfahren gegen Wolbergs ähnliche Entscheidungen des Landgerichts erwartet.

Die Staatsanwaltschaft äußert sich derzeit nur knapp zur Entscheidung des Landgerichts. Man habe den Beschluss erhalten und werde nun prüfen, ob Rechtsmittel gegen die Entscheidung des Landgerichts eingelegt werden oder nicht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Markus Riedhammer.