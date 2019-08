Wolbergs geht gegen seine Suspendierung vor

Der Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs geht derzeit juristisch gegen seine immer noch bestehende Suspendierung durch die Landesanwaltschaft vor. Diesen Schritt hatte Wolbergs schon nach dem Urteil im ersten Korruptionsprozess Anfang Juli angekündigt.

Antrag beim Verwaltungsgericht

Wie jetzt bekannt wurde, ging bereits am 23. Juli über Wolbergs' Anwalt ein Antrag beim Verwaltungsgericht Regensburg ein, in dem es darum geht, dass die vorläufige Dienstenthebung und die Einbehaltung von Dienstbezügen aufgehoben werden sollen. Wolbergs wurde Anfang 2017 von der Landesanwaltschaft vorläufig suspendiert, seitdem bekommt er auch nur die Hälfte des ihm als OB eigentlich zustehenden Geldes.

Landesanwaltschaft kündigt Stellungnahme an

Laut einem Sprecher des Regensburger Verwaltungsgerichts will die Landesanwaltschaft nun bis Mitte kommender Woche eine Stellungnahme zum neuen Antrag abgeben. Dann wird es in dem schriftlichen Verfahren vermutlich eine weitere Stellungnahme von Wolbergs und dessen Anwalt geben. Wann das Gericht eine Entscheidung treffe, sei derzeit noch nicht absehbar, so der Sprecher.

Nächster Prozess steht bevor

Ab 1. Oktober muss sich Wolbergs in einem zweiten Strafprozess vor dem Landgericht Regensburg verantworten. 20 Verhandlungstage sind angesetzt, ein Urteil könnte Ende Januar 2020 fallen. Im ersten Prozess war der suspendierte OB in zwei Fällen der Vorteilsannahme schuldig gesprochen worden, das Gericht sah aber von einer Strafe ab.