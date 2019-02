Wolbergs bietet per Videobotschaft Bürgern Besuche zu Hause an

Joachim Wolbergs, der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister, hat seine Ankündigung wahr gemacht und sich erneut per privater Videobotschaft zu Wort gemeldet. In der diesmal rund neun Minuten langen Ansprache, die er unter anderem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte, kündigt der SPD-Politiker an, ab 5. Februar verstärkt den Kontakt zur Öffentlichkeit zu suchen.

Angebot zu direkten Gesprächen

Unter anderem will er sich künftig jeden Freitagabend mit einer Videobotschaft melden und seine Sicht der Dinge zu Vorwürfen und den Ermittlungen gegen ihn äußern. Außerdem bietet er allen interessierten Bürgern ab 5. Februar direkte Gespräche an. So sei er bereit, zu Veranstaltungen, Parteien, Unternehmen oder Stammtischen zu kommen, aber auch zu Bürgern nach Hause, um Fragen zu beantworten, betonte Wolbergs. Den Medien will er autorisierte Wortlautinterviews anbieten. Allerdings will er nichts zu Punkten sagen, die noch vor Gericht verhandelt werden.

Scharfe Kritik an Ermittlern

Hintergrund dieser Aktion sei, so Wolbergs, dass für ihn ein Wendepunkt erreicht sei und er sich nun bewusst öffentlich wehren wolle. Die Verhandlungen vor Gericht, dem Forum, in dem er sich eigentlich wehren müsse, und die mediale Berichterstattung würden ihn dazu zwingen. Ihm laufe die Zeit davon. Wolbergs weist in dem Video vor allem Vorwürfe zurück, er habe private Vorteile erhalten. Diese Vorwürfe seien "infam" und "falsch". Scharfe Kritik übte er erneut an den Ermittlern und der Staatsanwaltschaft, die nicht aufhören würden, ihn zu treiben und die ihn aus seiner Sicht "zerstören" wollten. So würden die Ermittler unter anderem auch in Zusammenhang mit dem Immobilienzentrum/IZ und einem anderen Bauträger "abenteuerliche Vorwürfe" erheben.

Wolbergs will weiter ins Amt zurück

Zugleich machte Wolbergs noch einmal deutlich, dass er in sein Oberbürgermeisteramt zurückwolle und bei der Kommunalwahl 2020 erneut kandidieren wolle. Er sei niemals bestechlich gewesen. Auch das betonte er noch einmal.