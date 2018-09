Wolbergs attackiert CSU-Spitzen und verteidigt Immobilien-Deal

Im Regensburger Korruptions- und Parteispendenprozess hat der angeklagte suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) führenden Regensburger CSU-Politikern vorgeworfen, eine Kampagne gegen ihn organisiert zu haben. Dabei ging es um eine von der CSU initiierte Dienstaufsichtsbeschwerde gegen den OB im Zusammenhang mit der umstrittenen Vergabe des wertvollen Nibelungenareals an den mitangeklagten Bauträger Volker Tretzel. Führende Regensburger CSU-Politiker hätten es darauf abgesehen, ihm politisch zu schaden, sagte Wolbergs. Namentlich nannte er den CSU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Rieger, den früheren CSU-Stadtratsfraktionschef Vanino und den ehemaligen OB-Kandidaten Schlegl.

"Vergabe war rechtens"

Die Vergabe des Nibelungenareals ist ein Kernbestandteil der Anklage in dem Strafprozess. Wolbergs bezeichnete die Vergabe heute als rechtens. Es sei schon vor seinem Amtsantritt klar gewesen, dass die ursprünglich nach Höchstgebot durchgeführte Vergabe des wertvollen Kasernengrundstücks wiederholt werden soll. Unter anderem hätte sich der Mitangeklagte, frühere SPD-Fraktionschef Norbert Hartl aus sozialen Aspekten für die Neuausschreibung ausgesprochen. Die Vergabe des Areals zur Wohnbebauung an Tretzel sei schließlich erfolgt, weil dieser das aus preislicher, sozialer, ökologischer und planerischer Sicht beste Angebot vorgelegt habe, sagte Wolbergs.

Der suspendierte OB griff die Staatsanwältin Christine Eichinger persönlich an und warf ihr unter anderem Unkenntnis vor, was die Vergabepraxis bei kommunalen Immobiliengeschäften angeht. Außerdem kam Wolbergs mehrfach auf die noch laufenden Ermittlungen in der Parteispendenaffäre gegen CSU-MdL Rieger und den früheren OB Schaidinger, ebenfalls von der CSU, zu sprechen. Süffisant merkte er an, er wünsche sich hier von der Staatsanwaltschaft den gleichen Einsatz, den man bei den Ermittlungen um seine Person entfaltet habe.

Wolbergs verteidigt Spendenpraxis vor Gericht

Zuvor hatte Wolbergs die von ihm praktizierte Spendenpraxis verteidigt. Er habe seinen erfolgreichen OB-Wahlkampf im Jahr 2014 mit sechs Jahren Vorlauf geplant und damit begonnen, Spenden einzutreiben. Für ihn sei klar gewesen: "Wir setzen bei der Wahl 2014 alles auf eine Karte." Der OB-Wahlkampf der SPD in Regensburg im Jahr 2014 kostete angeblich mehr als eine Million Euro. Allein sein kleiner Ortsverein habe schon vor der Wahl insgesamt rund 800.000 Euro eingesammelt, räumte Wolbergs vor Gericht ein. Die enormen Geldmittel, die der Wahlkampf verschlungen hat, verteidigte Wolbergs mit den Sachzwängen moderner Marketingstrategien. Wolbergs wies in seiner Einlassung auch den Vorwurf zurück, dass die Spenden aus dem Tretzel-Lager bewusst in Tranchen unter 10.000 Euro gestückelt worden seien, um ihre Herkunft zu verschleiern. "Das ist ja nicht so, dass das dann geheim ist." Auch diese Spenden würden mit Namensnennung in Rechenschaftsberichten auftauchen, sagte Wolbergs zur Erklärung.

Wolbergs räumt Preisnachlässe bei Renovierungsarbeiten ein

Er räumte dagegen ein, dass er bei der Renovierung eines Wochenendhäuschens in Niederbayern und einer Wohnung im Regensburger Kulturzentrum "Alte Mälzerei" in den Genuss von Preisnachlässen von mehreren Tausend Euro gekommen ist. Die Renovierungsarbeiten hatte jeweils der mitangeklagte Immobilienmanager W., damals leitender Angestellter bei Tretzel, für Wolbergs organisiert. Dem suspendierten Oberbürgermeister sei in beiden Fällen allerdings nicht bewusst gewesen, dass W. nicht alle Handwerkerrechnungen an ihn weitergeleitet habe. Wolbergs wandte sich im Gerichtsaal mit einer Entschuldigung direkt an den Mitangeklagten: "Herr W., das tut mir leid, dass ich Sie da mit reingezogen habe".

Suspendierter OB beklagt Ermittlungsmethoden

Scharf kritisiert hatte Wolbergs die Ermittlungsmethoden der Staatsanwaltschaft gegen seine Person. In seiner hochemotionalen Einlassung schilderte er den Beginn der Ermittlungen, den Tag seiner Verhaftung und seine zeitweilige Unterbringung in der psychiatrischen Abteilung der JVA Straubing. Mehrfach griff er Staatsanwältin Christine Eichinger persönlich an. So sei ihm nach der Verhängung eines Kontaktverbotes von der Staatsanwaltschaft schriftlich verboten worden, den an Krebs erkrankten dritten Bürgermeister Jürgen Huber - "Das ist mein Freund!" - zu besuchen.

"Das war das erste Mal, dass ich an zivilen Ungehorsam gedacht habe." Joachim Wolbergs

"Herr Tretzel, jetzt müssten Sie dem Jahn helfen."

Der Immobilienunternehmer Volker Tretzel hat nach Aussage Wolbergs für seine jahrelange, millionenschwere Unterstützung des Fußballzweitligisten SSV Jahn Regensburg keine Gegenleistungen oder Zusagen für lukrative Grundstücksgeschäfte bekommen. "Niemals hat es irgendein Junktim gegeben. Niemals!", sagte Wolbergs. Er selbst und sein Amtsvorgänger, CSU-Oberbürgermeister Schaidinger, hätten sich im Aufsichtsrat des SSV Jahn engagiert, um ein "politisches Signal" zu setzen. "Wir wollten dem Profifußball in Regensburg eine Perspektive geben", sagte Wolbergs. In dieser Funktion hätten sie sich auch um Geldgeber für den einst hochverschuldeten Fußballclub bemüht, darunter auch Volker Tretzel. "Ich habe oft gesagt: Herr Tretzel, jetzt müssten Sie dem Jahn helfen. Und er hat’s getan", sagte Wolbergs aus. Tretzel war 2005 als Geldgeber beim SSV eingestiegen. Im Lauf der Jahre habe sich Tretzels Anteil beim Jahn stetig erhöht, sagte Wolbergs. Zuletzt habe der Proficlub "zu einem überbordenden Anteil dem Herrn Tretzel gehört. Es war sein Invest".

Darum geht es

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der angeklagte Bauträger Volker Tretzel in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Joachim Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer, Franz W., soll die Zahlungen organisiert haben. Im Gegenzug soll Tretzel dafür den Zuschlag für das lukrative Nibelungenareal bekommen haben. Der ehemalige SPD-Stadtrat Norbert Hartel soll den Deal rund um die Nibelungenkaserne eingefädelt haben.

Die Angeklagten im Überblick

Joachim Wolbergs: Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft gegen ihn lauten auf Verdacht auf Vorteilsannahme und Verstöße gegen das Parteiengesetz. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Volker Tretzel: Ihm legt die Staatsanwaltschaft spiegelbildlich Vorteilsgewährung und Verstöße gegen das Parteiengesetz zur Last.

Norbert Hartl: Er ist wegen des Verdachts der Beteiligung beziehungsweise Beihilfe zur Vorteilsannahme angeklagt.

Franz W.: Er ist wegen Beihilfe zur Vorteilsgewährung sowie der Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz angeklagt.

BR-Reporterin Veronika Meier berichtete aus dem Gerichtssaal - Auf Bild klicken, um Thread zu öffnen