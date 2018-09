Wolbergs-Anwalt kritisiert Staatsanwaltschaft und Medien

Im Regensburger Korruptions- und Parteispendenprozess hat der Anwalt des angeklagten suspendierten Oberbürgermeisters Joachim Wolbergs (SPD), Peter Witting, in seiner mehr als einstündigen Eröffnungsrede scharfe Kritik an den Ermittlungsmethoden der Staatsanwaltschaft und an den Medien geübt.

"Man hat meinen Mandanten vernichtet, und das werden wir hier auch nicht mehr korrigieren können." Peter Witting

Als überzogen bezeichnete er beispielsweise die sechswöchige Untersuchungshaft, die sein Mandant habe absitzen müssen. Witting machte der Staatsanwaltschaft des weiteren den Vorwurf, für zahlreiche Indiskretionen während der Ermittlungen verantwortlich gewesen zu sein.

Berichte über angeblichen Goldschatz

Außerdem sei die Anklagebehörde Falschmeldungen über Wolbergs in der Presse nicht öffentlich entgegengetreten. Als Beispiel nannte Witting Berichte über einen angeblich bei Wolbergs gefundenen Goldschatz. "Sie haben damit aktiv an den Grundfesten eines fairen Verfahrens gesägt", kritisierte Witting die Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft.

Vorverurteilung durch Medien

Den Medien warf der Anwalt vor, Wolbergs ohne Rücksicht vorverurteilt zu haben. Witting ließ dazu eine Vielzahl von Zeitungsschlagzeilen und -berichten an die Wand des Verhandlungssaals projizieren. Der Verteidiger sprach von teils "perfider" Berichterstattung, die Wolbergs über sich habe ergehen lassen müssen.

Wolbergs will keine Einstellung des Verfahrens

Witting kritisierte außerdem, dass OB Wolbergs als kommunaler Wahlbeamter von der Landesanwaltschaft suspendiert worden sei. Dagegen dürfe der Regensburger CSU-Landtagsabgeordnete Hans Rieger, gegen den in der Korruptions- und Parteispendenaffäre ebenfalls ermittelt wird, sein Amt weiterhin ausüben. Die Kritik, dass das Verfahren wegen medialer Vorverurteilung nicht mehr durchführbar sei, "ist nicht so ganz von der Hand zu weisen", mahnte der Strafverteidiger. Sein Mandant habe allerdings überhaupt kein Interesse, das Verfahren einzustellen. Wolbergs dränge im Gegenteil vehement auf die öffentliche Aufarbeitung der Vorgänge.

Regelung zur Parteienfinanzierung "lebensfremd"

Zu den angeblichen Verstößen gegen das Parteiengesetz, die Wolbergs vorgeworfen werden, wies Witting auf die seiner Meinung nach problematische Gesetzeslage bei der Parteienfinanzierung hin. Die Regelungen seien "lebensfremd", weil es einem Amtsträger kaum mehr möglich sei, auf legale Weise Spenden einzuwerben. Das Regensburger Verfahren könne deshalb richtungsweisend für die Zukunft der Parteienfinanzierung in Deutschland werden, so Witting.

Geld gestückelt und Strohmänner eingesetzt

Im Kern geht es um rund 475.000 Euro, die der Bauträger in 48 Einzelspenden über meist 9.900 Euro an Wolbergs Ortsverein gezahlt haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, das Geld gestückelt über Strohmänner aus dem eigenen Unternehmen bezahlt zu haben. Veröffentlichungspflichten sollen so umgangen worden sein, um die Spenden zu verschleiern. Der ehemalige Geschäftsführer soll die Zahlungen organisiert haben. Ferner sollen Wolbergs und ihm nahestehende Personen Preisnachlässe bei Handwerksarbeiten und Wohnungskäufen in Höhe von etwa 120.000 Euro erhalten haben.

Der Vorwurf, die Männer hätten gegen das Parteiengesetz verstoßen, gründet sich auf fünf Rechenschaftsberichte. In diesen seien unrichtige Angaben zur Herkunft der Spenden gemacht worden, so die Staatsanwaltschaft.

Auch Tretzels millionenschweres Engagement beim heutigen Fußball-Zweitligisten Jahn Regensburg soll laut Anklage in der Hoffnung auf politisches Entgegenkommen bei Immobilienprojekten erfolgt sein.