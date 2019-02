"Wohnzimmer-Videothek" in Würzburg

Der Laden in der Häfnergasse 5, am Unteren Markt hat immerhin 3.500 Filme zum Ausleihen. Die Videothek ist weniger ein Hochglanzladen, eher ein Unikum mit einem Sammelsurium an verschiedenen Angeboten. Hier herrscht eher eine Wohnzimmer-Atmosphäre. Das scheint auch das Erfolgsgeheimnis dieses Geschäfts zu sein, in Zeiten der Internetkonkurrenz von Netflix oder Amazon Prime.

"Wir haben so eine kleine Nische, die unverändert ist. Wir haben feste Kundschaft. Das hat sich tatsächlich in den 15 Jahren kaum verändert". Thomas Kral

Mit dem DVD-Verleih hat Kral 2013 angefangen. Pro DVD und Kalendertag kostet der Verleih einen Euro. "Das haben wir bis heute so beibehalten", so Thomas Kral. Blockbuster wie auch Klassiker sind in der Videothek auf DVD zu haben. Aber es gibt noch mehr: Auch Computer werden hier repariert oder angekauft. Die Kundschaft kann kopieren, telefonieren oder auch im Internet surfen. Thomas Kral führt zusammen mit noch einem Kollegen das Geschäft. Reich wird man davon nicht, aber was Anderes käme für ihn nicht in Frage.

"Jeden Monat muss man schauen, wie kann man die Rechnung bezahlen, wie kann man die Miete bezahlen, aber es macht einfach jeden Tag Spaß hier zu arbeiten." Thomas Kral