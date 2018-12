Wohnzimmer statt Kirche: Bayreuther Pfarrer verlost Gottesdienst

Der Bayreuther Pfarrer Hannes Schott steht nicht wie gewohnt hinter dem Altar in seiner Kirche vor seiner Gemeinde. Am Montagabend hielt er am großen hölzernen Esstisch der Familie Heyer in Bindlach Gottesdienst. Statt einem schwarzen Talar trägt er ein gestreiftes Hemd und ein schwarzes Sacko, gepredigt wird auf fränkisch.

Den Wohnzimmer-Gottesdienst hatte Pfarrer Hannes Schott über Facebook verlost. Er will damit vor allem Familien erreichen, die nicht so oft in die Kirche gehen.