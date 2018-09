Wohnungsnot in Günzburg

Der Mietmarkt in den Kleinstädten und auf dem Land ist schlecht. Das sagt Thorsten Kunder. Er hat Maklerbüros in Leipheim und Günzburg. Es gibt kaum Häuser und kaum Wohnungen. Die Lage ist angespannt. Das wissen auch diejenigen, die verkaufen. jeder Eigentümer möchte so viel wie möglich rausholen. Dabei schießen sie laut Kunder momentan oft über das Ziel hinaus.

Letzte Rettung Wohnungspakt?

Vor wenigen Monaten hat die Stadt Günzburg einen Wohnungspakt geschlossen. Der funktioniert auf mehreren Ebenen: Zum einen werden von der Stadt Wohnungen für Menschen mit wenig Geld gebaut - rund 100 sollen in zwei Jahren fertig sein. Und wer als Investor bezahlbare Wohnungen baut, bekommt 8.000 Euro Zuschuss pro Wohnung. Investoren, die einfach so mit Hausbau Geld verdienen, müssen 20 Prozent des Gewinns abtreten. Das Geld fließt dann wiederum in den sozialen Wohnungsbau in Günzburg. Laut des Günzburger Oberbürgermeisters, Gerhard Jauernig, vergeht keine Bürgersprechstunde, ohne dass Frauen um Hilfe bei der Suche nach bezahlbaren Wohnungen bitten.

Viele Landwirte wollen nicht verkaufen

Der Mietpreis ist gestiegen. Das liegt an der gegenwärtigen Zinssituation. Viele Landwirte sehen nicht ein, warum sie Land verkaufen sollen, wenn sie wenig Zins fürs Geld bekommen und viel Steuern bezahlen müssen. Es liegt auch an der Boom-Region, sagt Jauernig. Die führe zu einem Zuzug. Zudem ist die geografische Lage günstig. Man ist schnell in Günzburg und von dort ebenfalls schnell in den großen Ballungszentren. Auch Bauen sei keine Option, sagt eine Frau in Günzburg, die gerne dorthin ziehen würde. Offenbar gibt es nur wenige Bauplätze. Auch die Wartelisten beim Hauskauf seien extrem lang.

"Für Familien mit Kindern ist es eine Katastrophe. Selbst für Menschen mit hohem Einkommen. Es gibt einfach nichts." Wohnungssuchende in Günzburg

Entspannung auf dem Immobilienmarkt ist nicht in Sicht, sagt auch der Makler. Denn wer verkaufen kann, hält sich zurück. Im nächsten Jahr gibt es fürs Haus vielleicht noch mehr Geld.