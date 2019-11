Wohnungsnot in Bayern: Warum Mutter und Kind im Container leben

So wenig verfügbare Wohnungen wie "nie zuvor"

Das Bauministerium verweist darauf, dass viele der geförderten Mietwohnungen auch nach dem Auslaufen der Sozialbindung als preisgünstige Altbauwohnungen zur Verfügung stehen. Auch weil die Kirche in die Bresche springe. Dennoch könne der Bedarf bei Weitem nicht gedeckt werden, sagt Knut Bliesener von der Wohnungslosenhilfe Augsburg. Er könne sich nicht daran erinnern, dass jemals so viele Menschen eine Wohnung gesucht hätten wie derzeit.

Das treffe nicht mehr nur Menschen, die wegen Suchtproblemen oder Arbeitslosigkeit aus dem System fallen, so Bliesener. Inzwischen kommen auch Bürger zu ihm in die Sprechstunde, die etwa wegen einer Eigenbedarf-Kündigung ihre Wohnung verloren haben. Und es gebe eine große "versteckte Obdachlosigkeit". Was Bliesener meint, sind jene, die bei Freunden unterkommen, in Heimen leben – oder eben im Wohncontainer, wie Ulrike Werner-Wolf. Ihre Notunterkunft hat Bürgermeister Müller organisiert, das Jobcenter bezahlt.

Langjährig Betroffene verharren oftmals in Opferrolle

Sozialer Wohnungsbau allein, sagt Müller, werde die Probleme aber nicht lösen. Denn jeder Fall sei individuell. Angebotene Hilfe, darunter auch Jobangebote, habe Ulrike Werner-Wolf abgelehnt. Sie beharre auf Hilfe zu ihren Bedingungen. So sei die Zusammenarbeit schwierig. Kein Einzelfall, sagt Knut Bliesener von der Wohnungslosenhilfe. Wer über Jahre quasi ums Überleben kämpfe, verharre irgendwann in der Opferrolle. Auch, um das eigene Schicksal überhaupt ertragen zu können.