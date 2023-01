Wohnungsnot: Hoher Bedarf auch in Bayern – was tun?

700.000 Wohnungen haben zum Ende des Jahres 2022 in Deutschland gefehlt. Zu diesem Ergebnis kommt das Hannoveraner Eduard-Pestel-Institut in einer bundesweiten Studie. Für die kommenden Jahre berechnete das Institut einen Neubau-Bedarf von bundesweit 400.000 Wohnungen pro Jahr. Auch in Bayern sind Wohnungen knapp. Nicht nur in München, Nürnberg und Augsburg, sondern auch viele Städte und Gemeinden in deren Umland gelten als Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt. Selbst Marktgemeinden weit ab von Bayerns größten Städten sind betroffen.

Zum Artikel "Wohnen in der Krise: Verbände fordern 50 Milliarden Euro"

Ursachen für den hohen Bedarf an Wohnungen

Fast alle bayerischen Landkreise und kreisfreien Städte hatten im Jahr 2021 mehr zugezogene als weggezogene Einwohner zu verzeichnen. Im 1. Halbjahr 2022 galt das dann sogar für alle Landkreise und kreisfreien Städte in Bayern. Zwar sterben nach Daten des Statistischen Bundesamtes in Bayern seit dem Jahr 2001 in jedem Jahr mehr Menschen als in Bayern geboren werden, durch Umzüge innerhalb Deutschlands und durch Zuwanderung aus dem Ausland wächst die Bevölkerung aber dennoch stetig.

Nach der aktuellen Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes wird Bayerns Bevölkerung auch weiterhin wachsen: auf 13,89 Millionen Menschen im Jahr 2041.

Steigender Wohnungsbedarf durch alternde Gesellschaft

Die Autoren der Pestel-Studie verweisen außerdem darauf, dass über die vergangenen Jahrzehnte eine immer geringere Zahl von Erwachsenen pro Haushalt zu verzeichnen war. Die Alterung der Gesellschaft trägt tendenziell zu diesem Trend bei – weil mehr Erwachsene mehr eigenen Wohnraum beanspruchen und weil die Alterung der Gesellschaft zu einer Zunahme an alleinlebenden Witwen und Witwern führt.

In Bayern dürfte sich diese Entwicklung fortsetzen: Bis 2041 prognostiziert das Statistische Landesamt eine weitere Alterung der Bevölkerung um 1,3 auf dann durchschnittlich 45,4 Jahre.

Woran hakt es beim Wohnungsbau?

Außerdem wird Ersatz für ältere Wohnungen benötigt, die aus technischen oder aus wirtschaftlichen Gründen als nicht mehr sanierbar gelten. Die Autoren der Pestel-Studie geben den Anteil solcher Wohnungen bundesweit mit zehn Prozent an. Sie schlagen vor, diese Wohnungen zunächst weiter zu nutzen, um dem akuten Mangel zu begegnen und sie dann ab dem Jahr 2027 sukzessive zu ersetzen.

Der Verband bayerischer Wohnungsunternehmen (VdW) spricht von einer "toxischen Gemengelage" aus teuren Baukosten, steigenden Zinsen und einer "unzureichenden" Förderung. Deshalb streichen gerade sozial orientierte Wohnungsunternehmen derzeit geplante Investitionen. Unter den Mitgliedern des VdW sind vor allem Genossenschaften und kommunale Wohnungsbaugesellschaften. 41 Prozent wollen ihre Investitionen reduzieren. Ein Fünftel der geplanten Neubauprojekte für dieses Jahr, rund 2.000 Wohnungen, fallen weg.

Wohnungsbau bleibt hinter politischen gesteckten Zielen zurück

Gerade wenn das Ziel bezahlbare Mieten sind, sei der Wohnungsbau derzeit wirtschaftlich nicht machbar, heißt es vom VdW. Auch für viele private Häuslebauer ist der Traum vom Eigenheim wegen der höheren Zinsen und der gestiegenen Kosten in den vergangenen Monaten geplatzt.

Auch vor der aktuellen Krise war vor allem Bauland in bayerischen Städten schon lange knapp und teuer. Klagen über hohe Baukosten gibt es seit vielen Jahren. Das Ziel der Staatsregierung von jährlich 70.000 neuen Wohnungen in Bayern wurde bisher nie erreicht.

Wohnungsbaugenossenschaften

Ein Lösungsansatz können Wohnungsbaugenossenschaften sein, deren erklärtes Ziel es ist, kostengünstigen Wohnraum für ihre Mitglieder zu schaffen. In allen acht bayerischen Großstädten, aber auch in vielen bayerischen Mittelstädten, gibt es sie. Vom Freistaat Bayern werden sie mit zinsgünstigen Darlehen gefördert.

Von 2005 bis 2021 kam es in Bayern zu 32 Neugründungen von Genossenschaften. Noch reicht die Bautätigkeit der bisherigen Genossenschaften allerdings nicht aus, um den Bedarf zu decken.

Leerstand bekämpfen

Ein weiterer wichtiger Ansatz ist es, Leerstand zu nutzen. Ein Problem, das auch im ländlichen Raum auftritt: Leerstehende Immobilien oder erschlossene, aber unbebaute Grundstücke, oft auch im Zentrum der Ortschaften. Einige Kommunen bieten finanzielle Förderungen für Immobilienbesitzer an, die ungenutzten Wohnraum durch Sanierung oder Umbau für den Wohnungsmarkt verfügbar machen.

Eine Besteuerung von ungenutzten Grundstücken, die in anderen Bundesländern erhoben werden darf, gibt es in Bayern derzeit nicht.

Projekt mit Kleinst-Wohnungen – oder dichter und höher bauen

Eine Idee, die man beispielsweise in Tokio oder Hongkong findet, sind Micro-Apartments: Wohnungen, die nur 14 bis 32 Quadratmeter groß sind, in denen aber trotzdem alles Nötige vorhanden ist. Auch in Deutschland findet die Idee mittlerweile Anhänger, in Frankfurt entsteht derzeit das wohl größte Mikro-Apartment-Projekt in Deutschland, mit über 1.000 Wohneinheiten.

Auch dichteres und höheres Bauen kann ein Teil der Lösung sein, um mehr Wohnraum zu schaffen. Das kann bedeuten, in Großstädten ein bis zwei Stockwerke höher zu bauen. Die Skylines vieler Metropolen wie New York, Singapur oder Sydney zeigen, dass auch in Hochhäusern Wohnraum entstehen kann. In Deutschland ist die Höhe der Gebäude derzeit reguliert, außerdem ist der Bau von Hochhäusern hierzulande politisch und gesellschaftlich umstritten.

Sozialer Wohnungsbau in Wien

Wer ein echtes Vorbild in Sachen sozialer Wohnungsbau sucht, kann auch zu unseren Nachbarn nach Österreich schauen. Die Stadt Wien wird oft als Paradebeispiel dafür angeführt, wie es gehen kann. Zum einen hat Wien im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Großstädten seinen Wohnungsbestand im Laufe der Jahre behalten und nicht verkauft. Zum anderen hat Österreichs Hauptstadt konsequent neuen Wohnraum gebaut, rund 10.000 Wohnungen pro Jahr. Der so entstandene große Wohnungsbestand entspannt den Wohnungsmarkt und senkt die Preise.

Mehr als 60 Prozent der Wiener leben in einer Wohnung, die der Stadt direkt gehört oder an denen Wien zumindest beteiligt ist. Dort zahlen die Menschen gedeckelte Mieten.