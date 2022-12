Wohnungsnot im Dorf: Helfen neue Regeln von Bund und Freistaat?

Zweieinhalb Zimmer umfasst die Wohnung von Eva Stadtelmeyer und Jan von Wietersheim. Bald wollen sie heiraten, eine Familie gründen. Sie suchen nach einem freien Grundstück oder einem Haus, das sie renovieren könnten. Am liebsten in ihrem derzeitigen Wohnort, Wiesenbronn bei Kitzingen. Doch bislang sind sie nicht fündig geworden. "Es ist schon schwierig für Leute, die hier wohnen bleiben wollen, eine Wohnung oder ein Haus zu finden", sagt Jan von Wietersheim.

Wiesenbronn gilt offiziell als "Gebiet mit angespanntem Wohnungsmarkt" – zusammen mit 207 weiteren bayerischen Städten und Gemeinden.

Mehr als 200 "Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt"

Die Einordnung der "Gebiete mit angespanntem Wohnungsmarkt" hat der Freistaat Bayern vorgenommen. Gemeint sind damit Kommunen, in denen die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Mietwohnungen zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist. So steht es in der entsprechenden "Gebietsbestimmungsverordnung Bau". Die Bayerische Staatsregierung hat sie im September 2022 beschlossen.

Die Gebiete wurden anhand verschiedener statistischer Daten ermittelt. Was dabei überrascht: Jede zehnte bayerische Kommune ist aufgeführt; neben Großstädten zahlreiche Gemeinden im ländlichen Raum. Der Großteil davon liegt in der Nähe von Ballungszentren wie München, Augsburg oder Nürnberg. Das Bayerische Bauministerium spricht von "Übersprungseffekten". In der Liste befinden sich aber auch Orte wie Sankt Englmar in Niederbayern – oder eben Wiesenbronn in Unterfranken.