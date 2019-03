Wohnungsmangel: "Auch mal mit dem Nachbarn tauschen"

Vor allem beim Thema Sozialwohnungsbau wurde in der Münchner Runde am Mittwochabend kontrovers diskutiert. Der Bayerische Bauminister Hans Reichhart (CSU) erklärte stolz: „Wir haben letztes Jahr im sozialen Wohnungsbau 12.000 Wohnungen gefördert. So viele Wohnungen, wie seit vielen Jahren nicht mehr.“ Dass dies den Bedarf noch lange nicht deckt, gab er zu und fügte an:

„Ich bin mal froh, wenn der erste Schritt gemacht wurde, ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Wir kommen aus einem Level, wo nicht viel gemacht wurde.“ Bauminister Hans Reichhart

Reichhart: „Sinneswandel“ bei Sozialwohnungen

Über Jahrzehnte hätte es für Investoren an Anreizen gefehlt, Sozialwohnungen zu bauen, so Reichhart. Der Zuwachs der Bevölkerung vor allem in der Boomregion München sei für die Politik nicht absehbar gewesen. Doch jetzt erlebe er einen „Sinneswandel“, sagte der Bauminister. Die staatliche Förderung sei rapide gestiegen, für die nächsten zwei Jahre seien 1,7 Mrd. Euro für sozialen Wohnungsbau vorgesehen.

Damit aber auch für private Hausbesitzer sozialer Wohnungsbau attraktiv wird, müsse sich noch einiges ändern, meinte Gabriele Seidenspinner von Haus & Grund in Augsburg. Sie bezeichnete die gesetzlichen Bauvorschriften als „zu kompliziert“. Nur große Investoren könnten sich das leisten.

Miesbach mit bundesweit höchsten Preissteigerungen

Der Miesbacher Landrat Wolfgang Rzehak nahm einen anderen Bereich in den Fokus. Ihm gehen die Vorschläge der Staatsregierung noch nicht weit genug. Der Grünen-Politiker forderte in der Münchner Runde mehr Handlungsmöglichkeiten auf Landkreisebene.

„Wir müssen neben dem normalen Markt etwas schaffen. Öffentliche Dienstwohnungen, Sozialwohnungen, auch dass den Landkreisen ermöglicht wird, Sozialwohnungen zu bauen. (…) Auch ich als Landrat möchte für unsere Mitbürger was bauen.“ Landrat Wolfgang Rzehak

Bei den Kaufpreisen von Wohnraum hat der Landkreis Miesbach inzwischen bundesweit die höchsten Steigerungsraten, noch vor Starnberg. Ohne auf die Landkreise direkt einzugehen, sagte Bauminister Hans Reichhart, man müsse nun auf allen Ebenen Wohnraum schaffen und „nicht nur Symptome bekämpfen“. Der Bauminister will beispielsweise auch für private Hausbesitzer Anreize schaffen, damit sie noch ein Stockwerk oben drauf bauen - womit er bei Landrat Rzehak auf Zustimmung stieß.