Wohnungsbrand in Puchheim: Keine Hinweise auf technischen Defekt

Mehrere Brandermittler der Kriminalpolizei und ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes haben am Donnerstag die ausgebrannte Wohnung im achten Stock eines Hochhauses in Puchheim (Landkreis Fürstenfeldbruck) untersucht. Sie überprüften die elektrischen Geräte und die Installationen.

Spezialisten rätseln weiter über Brandursache

Es deute bislang nichts darauf hin, dass ein technischer Defekt das Feuer entzündet habe, teilte das zuständige Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt mit. Die Spezialisten fanden aber auch keine Anhaltspunkte für eine brandverursachende Einwirkung von außen, heißt es weiter.

Mädchen leblos im Schrank im Schlafzimmer

Die Brandfahnder sind sich aber sicher, dass das Feuer am Silvesternachmittag im Schlafzimmer der Zweizimmerwohnung ausgebrochen ist – also dort, wo die Feuerwehr das leblose Mädchen bei den Löscharbeiten im Schrank fand. Die Fünfjährige konnte nicht wiederbelebt werden. Wie die Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München ergab, starb das Mädchen an einer Rauchgasvergiftung und seinen Brandverletzungen.

Der Vater hatte vergeblich versucht, seine Tochter aus der brennenden Wohnung zu retten. Er musste mit einer schweren Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Mutter war bei Brandausbruch nicht daheim. Die Ermittlungen zur Brandursache gehen weiter.