Wohnungen statt Kräuterlikör: Wunsiedel wandelt Firmengelände um

Das ehemalige Produktionsgelände für den Kräuterlikör "Sechsämtertropfen" in Wunsiedel soll neu gestaltet werden. Neben Wohnungen sollen in Zukunft auch Unternehmen Platz in dem Gebäude haben.

Mehrere Millionen Euro für Wohnungsbau in Wunsiedel

Dadurch könne die Stadt ein Stück Historie erhalten, zudem entstehe Wohnraum in bester Lage, wird Wunsiedels Erster Bürgermeister Nicolas Lahovnik (CSU) in einem Schreiben der Stadt zitiert. Spätestens bis Juni nächsten Jahres soll mit dem Bau des Projekts begonnen werden. Die Kosten belaufen sich auf etwa zehn Millionen Euro.

Wohnraum und Gewerbefläche in der Innenstadt

An dem Bauwerk im Altstadtkern von Wunsiedel müsse kaum etwas abgerissen werden, es werde sich nur unmerklich verändern, teilt die Stadt Wunsiedel weiter mit. Das Gebäude soll zu drei Vierteln als Wohnfläche genutzt werden, das andere Viertel diene als Gewerbefläche. Ein Großteil der Apartments ist für sozialen Wohnungsbau vorgesehen.

Kräuterlikör "Sechsämtertropfen" kommt heute aus Oelde

Die Firma Vetter produzierte bis 2001 den Kräuterlikör aus der Vogelbeere. Inzwischen ist der "Sechsämtertropfen" Bestandteil des Sortiments einer Firma aus Oelde im Münsterland.