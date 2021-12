Wohnungen fast überall in Bayern schwer zu finden

Lange Schlangen bei Wohnungsbesichtigungen, viele Bewerber: Wohnungen sind mittlerweile auch in vielen kleineren Städten Bayerns knapp. In einer Umfrage der bayerischen Wohnungswirtschaft sagten 89 Prozent der befragten Mitgliedsunternehmen, dass der Wohnungsmarkt in ihrer jeweiligen Kommune angespannt oder sehr angespannt sei.

Bezahlbare Wohnungen sind Mangelwaren

Inzwischen seien auch in vielen Klein- und Mittelstädten bezahlbare Wohnungen Mangelware, erklärte Verbandsdirektor Hans Maier. "Bis vor einigen Jahren stand der Wohnungsmarkt nur in München und einigen Universitätsstädten unter Druck." Einen ausgeglichenen Wohnungsmarkt vor Ort meldeten laut Umfrage nur zehn Prozent der befragten Unternehmen.

Bezahlbares Bauland gefordert

Maier begrüßte das Ziel der neuen Bundesregierung, jährlich 400.000 neue Wohnungen zu bauen. In diesem Jahr dürften es nach Branchenschätzung 310.000 gewesen sein. Der Verband forderte dafür eine deutliche Erhöhung der Fördermittel und bezahlbares Bauland. Auch der Präsident des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, Peter Hübner, hatte diese Woche betont, dass für noch mehr Neubau mehr bezahlbares Bauland und bau- und planungsrechtliche Erleichterungen notwendig seien, etwa um mehr in Serie und in Modulen zu bauen.

Der Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen hat 490 Mitglieder, ganz überwiegend sozial orientierte Genossenschaften und kommunale Gesellschaften.