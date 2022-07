> Wohnung in Vollbrand: Mehrfamilienhaus in Zirndorf evakuiert

In Zirndorf hat es in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehr anrückte, stand eine Wohnung in Vollbrand. 17 Bewohner wurden evakuiert. Zwei Menschen kamen ins Krankenhaus. Die Kriminalpolizei Fürth ermittelt wegen der Brandursache.