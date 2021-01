Wohnung in Nürnberger Südstadt ausgebrannt

Am Samstagabend (16.01.2020) war ein Feuer in einer Wohnung in der Schweiggerstraße in der Nürnberger Südstadt ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr schlugen die Flammen aus zwei Fenstern im zweiten Stock des Wohn- und Geschäftsgebäudes. Die drei Bewohner aus der Wohnung darunter konnten sich ins Freie retten. Alle blieben unverletzt, so Polizei und Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Brandursache wird ermittelt - Wohnungen unbewohnbar

Die Betroffenen wurden in eine Notunterkunft gebracht. Den Sachschaden schätzt die Feuerwehr auf einen sechsstelligen Bereich. Die Wohnung, in der wohl das Feuer ausgebrochen war, ist vollkommen ausgebrannt und auch der Dachstuhl und die im ersten Stock liegende Wohnung wurden in Mitleidenschaft gezogen. Nach ersten Schätzungen dürfte sich der entstandene Schaden im sechsstelligen Eurobereich bewegen.