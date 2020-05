Wohnung in der Würzburger Altstadt komplett ausgebrannt

In Würzburg ist heute Mittag eine Wohnung komplett ausgebrannt. Als die Feuerwehr an dem Mehrfamilienhaus in der Karmelitenstraße in der Altstadt war, kam bereits schwarzer Rauch aus einer Wohnung im dritten Stock. Nach Angaben der Würzburger Feuerwehr waren keine Personen in der Wohnung und es wurde niemand verletzt.

Brand in Würzburg schnell gelöscht

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und musste anschließend das ganze Gebäude vom Rauch befreien. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. 17 Kräfte von Berufsfeuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren bei dem Brand im Einsatz.

"Darüber spricht Bayern": Der neue BR24-Newsletter informiert Sie immer montags bis freitags zum Feierabend über das Wichtigste vom Tag auf einen Blick – kompakt und direkt in Ihrem privaten Postfach. Hier geht’s zur Anmeldung!