Wohntraum in Schwarzenbruck: Neues Fachwerkhaus nach alter Art

Sven Bartosch hat einen Traum: Ein Fachwerkhaus. Aber kein altes, renoviertes, sondern ein neues. Mitten im ältesten Ortsteil von Schwarzenbruck (Lkr. Nürnberger Land) baut er, eingebettet in einem historischen Ensemble, ein neues Fachwerkhaus. 120 Quadratmeter Wohnfläche wird es haben. Die Außenhülle wird von Zimmermann Thomas Lederer wie bei einem modernen Holzhaus gebaut. Das Fichtenholz ist aber handbehauen und bekommt so den alten Look.

Uralte Balken fürs neue Fachwerkhaus

Aus Abbruchhäusern in der Region holt Zimmermann Thomas Lederer alte Holzbalken und Dielenböden. Über 500 Jahre alt ist zum Beispiel der Balken, den sich Bauherr Sven Bartosch als tragende Säule ausgesucht hat.

"Der Balken ist aus einer alten Ziegelei in der Nähe des Klosters Münsterschwarzach und ist von 1470. Der Zimmermann hat ihn geborgen und mich angerufen und gesagt: Sven, wir haben deinen Jochbalken." Sven Bartosch, Bauherr

Im Inneren: Alte Dinge und modernes Design

Jedes Holzstück im Inneren des neuen Fachwerkhauses ist ein Unikat. Wie bei einem Puzzle setzt der Zimmermann die alten und neuen Teile zusammen. Die Innentreppe zum Beispiel ist modern und aus unbehandeltem Stahl. Sven Bartosch liebt es, modernes Design und Antiquitäten zu kombinieren.