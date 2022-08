Wohnraummangel: Gemeindetag sieht "soziale Sprengkraft"

Es gibt in Bayern zu wenig preiswerten Wohnraum. Das sei ein "Megathema mit sozialer Sprengkraft", sagte Uwe Brandl (CSU). Der Präsident des Bayerischen Gemeindetages präsentierte am Donnerstag in Dachau ein Grundsatzpapier des Verbandes. Darin: Zehn Positionen und Forderungen, mit denen der Mangel bekämpft werden soll.

Baurecht und Steuervorschriften sollten vereinfacht werden

Ein grundsätzliches Problem sei laut Brandl, dass es immer "komplexer und schwieriger" werde, Wohnraum zu schaffen. Es gebe dabei zu viele bauliche Vorschriften und steuerliche Regelungen. Eine zentrale Forderung des Gemeindetages sowohl an die Staatsregierung als auch an den Bund lautet deshalb, Planungsverfahren und Baurecht zu vereinfachen.

Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) kennt das Problem aus eigener Erfahrung. In seiner Stadt soll ein Neubau direkt an der Amper entstehen, der mehrfach genutzt wird: Im unteren Bereich eine Kita, in den Geschossen darüber Sozialwohnungen. Die Vorschriften dafür seien jedoch so umfassend, dass er ein solches Vorhaben nicht noch einmal angehen würde, sagte Hartmann.

Vorkaufsrecht für Gemeinden oft nicht gerichtsfest

Eine weitere wichtige Komponente ist laut Brandl, dass die Gemeinden überhaupt erst einmal in die Lage versetzt werden müssen, sozialen Wohnraum zu schaffen - beispielsweise mit einem gerichtsfesten Vorkaufsrecht. Eine solche Möglichkeit sehe das Baugesetzbuch und die bayerische Bauordnung zwar vor, "aber wenn man es sich genauer ausschaut, dann sind die Hürden derart hoch, dass Sie zu 90 Prozent vor dem Verwaltungsgericht auf die Nase fallen", sagte Brandl, der auch Bürgermeister von Abensberg ist.

Außerdem drängte der Gemeindetagspräsident darauf, endlich etwas gegen Bodenspekulationen zu unternehmen. "Ich nehme die Verfassungsgrundsetze der bayerischen Verfassung ernst: Eigentum verpflichtet", sagte Brandl. Oftmals würden Grundstücke dem Markt nicht zur Verfügung gestellt, weil Eigentümer mit unbebautem Boden in der richtigen Lage Millionen von Euro verdienen könnten, "ohne einen Finger krumm machen zu müssen".

Eine Möglichkeit, dem Einhalt zu gebieten wäre die Grundsteuer C: In anderen Bundesländern dürfen Kommunen diese Steuer künftig auf ungenutzte Grundstücke erheben. In Bayern geht das nicht - die Freien Wähler sind dagegen.

Bernreiter sieht Bund in der Pflicht

Brandl warf dem Bauministerium vor, Wohnungsbau eher zu behindern als zu fördern: "Ich akzeptiere nicht mehr, wenn von vornherein gesagt wird, was alles nicht geht." Minister Christian Bernreiter (CSU) nahm Brandl jedoch ausdrücklich aus: "Wobei ich nicht den Chef meine." Schließlich war Bernreiter bis vor Kurzen selbst Landkreistagspräsident und stellte ähnliche Forderungen an Bund und Land.

Bernreiter betonten, Freistaat und Gemeinden hätten dasselbe Anliegen: "Wir wollen, dass es genügend sozialen Wohnraum gibt, dass die Menschen auch in ihren Heimatgemeinden wohnen bleiben können." Dafür gebe der Freistaat allein im Jahr 2022 rund 864 Millionen Euro zur Wohnraumförderung aus. Außerdem sei die bayerische Bauordnung deutlich vereinfacht worden. "Jetzt ist dringend der Bund am Zug", sagte Bernreiter. "Er muss die Planungsverfahren vereinfachen." Bei vielen Aufgaben seien aber auch die Gemeinden selbst in der Pflicht, beispielsweise bei der Ausweisung von Bauland.

Brandl: Immer mehr Menschen auf Mieten unterhalb des Durchschnitts angewiesen

Die Staatsregierung sollte laut Brandl bestehende Programme zur Wohnraumförderung verlängern. Das aktuelle Programm, welches Kommunen dabei unterstützt , sozialen Wohnraum zu schaffen, bewertete Brandl positiv, allerdings müsse sich dies verstetigen: "Man darf nicht vergessen, dass über 45000 Wohnung in den letzten Jahren aus der Sozialbindung gefallen sind, es gibt aber immer mehr Menschen, die auf Mieten unterhalb des Durchschnitts angewiesen sind", sagte der Gemeindetagspräsident.