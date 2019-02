05.02.2019, 19:12 Uhr

Wohnraum vs. Tourismus: Stadt Zwiesel bleibt hart

Es läuft nicht mit dem Tourismus in Zwiesel im Kreis Regen. Eine Ferienanlage mit 133 Wohnungen ist so gut wie immer verwaist. Stattdessen bekommt die Besitzerin fast wöchentlich Anfragen zur Dauer-Miete. Da hat die Stadt aber was dagegen.