Wohnraum statt Bundespolizei und Ankerzentrum in Bamberg?

Auf dem Lagarde-Quartier in Bamberg entsteht derzeit eine einzigartige Öko-Siedlung, derzeit entstehen dort derzeit 1.200 Wohnungen. Geht es nach den Verantwortlichen im Rathaus, soll in Bamberg in den kommenden Jahren noch mehr Platz für Wohnraum geschaffen werden. Die Stadt treibt nämlich ihre Planungen voran, das Aus- und Fortbildungszentrum der Bundespolizei im Osten der Stadt zu verkleinern.

Bamberg peilt den Bau von 400.000 Wohnungen an

Bei einem Treffen mit Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) und Bundestagsabgeordneten habe man ein Spitzengespräch im Herbst in Berlin vereinbart, teilte die Stadt Bamberg mit. Konkret soll das Gelände der Bundespolizei von 100 Hektar auf 63 Hektar verkleinert werden. Zusammen mit der geplanten Schließung des Ankerzentrums stünde der Stadt Bamberg eine Fläche von 53 Hektar zur Verfügung. Die Flüchtlingseinrichtung soll bis Ende 2025 aufgelöst werden. Nach Schätzungen der Stadt könnten auf der frei werdenden Fläche 400.000 neue Wohnungen geschaffen werden.

Grundlage für die Planungen der Stadt Bamberg ist ein Zielkonzept 2035, das vom Konversionsamt der Stadt Bamberg im Herbst 2021 gegenüber dem Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und dem Vorstand der Bundesanstalt für Immobilienangelegenheiten (BImA) vorgestellt worden war.