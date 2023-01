Wohnraum für unbegleitete minderjährige Geflüchtete ist knapp

Bayerische Städte und Landkreise suchen dringend mehr Wohnraum für Geflüchtete. Über die Wintermonate rechnen die Behörden mit einem weiteren Anstieg an Hilfesuchenden aus aller Welt, insbesondere aber aus der Ukraine - und diese Menschen brauchen nicht nur Unterkünfte, sondern auch fachgerechte Betreuung.

Augsburg: Zu wenig Wohnraum, zu wenig Fachkräfte

Doch die Lage ist vielerorts angespannt. Beispiel Augsburg: Die Unterbringung und Versorgung der minderjährigen allein reisenden Geflüchteten - kurz auch "UMA" (unbegleitete minderjährige Ausländer) genannt - stellt die Stadt vor große Herausforderungen, weil hier in jedem Einzelfall eine intensive Betreuung erforderlich sei, sagt Sozialreferent Martin Schenkelberg. Die Stadt will und muss mehr Unterbringungsmöglichkeiten anbieten, da die Zahl der ankommenden unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten deutlich gestiegen ist. Derzeit stehen laut Schenkelberg 77 Geflüchtete in der Zuständigkeit des Jugendamtes.

Doch neben dem knappen Wohnraum kommt auch noch der Fachkräftemangel. Denn geschultes Personal muss sich um die Kinder und Jugendlichen kümmern. Das Stadtjugendamt stehe mit den lokalen Trägern der freien Kinder- und Jugendhilfe und den regionsnahen übrigen Jugendämtern im engen Austausch. Auch bei den freien Trägern sei die Situation seit geraumer Zeit angespannt, was maßgeblich auch mit dem Fachkräftemangel zu tun habe.

Landkreise stocken Personal auf und mieten Gebäude

Auch die Landkreise Augsburg und Aichach-Friedberg haben Schwierigkeiten damit, unbegleitete minderjährige Geflüchtete unterzubringen, teilen beide Landratsämter mit. Der Landkreis Aichach-Friedberg muss nach eigener Angabe, gemäß Verteilungsschlüssel, aktuell doppelt so viele unbegleitete minderjährige Geflüchtete aufnehmen, wie noch vor einem Jahr, nämlich 35. Zurzeit sind 29 im Kreis Aichach-Friedberg untergebracht. Dafür hat das Kreisjugendamt schon Personal aufgestockt und ein Gebäude angemietet. Die jungen Geflüchteten bleiben solange in dem Gebäude, bis ein Vormund gefunden wurde und klar ist wie viel pädagogische Hilfe nötig ist.

Danach kommen die Geflüchteten in die stationäre Jugendhilfe, das sind in der Regel Wohngruppen. Zumindest ist das theoretisch der Fall. Praktisch läuft es anders, da es zurzeit laut Landratsamt zu wenig freie Plätze gibt, sodass die Kinder oder Jugendlichen in den angemieteten Mieten Räumen bleiben müssen. Gründe für den Engpass sind unter anderem, dass Plätze in der stationären Jugendhilfe zurück gebaut worden sind, weil die Zahl der Geflüchteten zeitweise abgenommen hatte.

Im Landkreis Augsburg steigt die Zahl der unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten seit Mitte 2022 stetig an, wie das Landratsamt Augsburg mitteilt. Die ohnehin begrenzt vorhandenen Unterbringungsmöglichkeiten in der Kinder- und Jugendhilfe seien sehr stark ausgelastet, doch neue Plätze zu schaffen sei eine Herausforderung.

Derzeit kann laut Landratsamt zwar noch jede und jeder Geflüchtete untergebracht werden, doch der Landkreis greife teilweise auf Not- und Übergangslösungen zurück, bei denen hinsichtlich Betreuung und Ausstattung Abstriche gemacht werden müssten. Die Bereitschaft, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, sei nach Ausbruch der Ukrainekrise stark zurückgegangen.

Mehr unbegleitete minderjährige Geflüchtete im Allgäu

Ein Blick auf die Allgäuer Städte und Landkreise zeigt, dass es dort dieselben Probleme gibt. Im Landkreis Lindau werden aktuell 22 Jugendliche betreut, das sind nach Auskunft des Landratsamtes neun mehr als die schwabenweite Verteilungsquote vorsieht. Der Landkreis sei mit dem Problem konfrontiert, ausreichende und adäquate Unterbringungsmöglichkeiten für die jungen Flüchtlinge bereitzuhalten.

Das bestätigt auch die zuständige Stelle für Integration in Kaufbeuren. Dort heißt es auf BR-Anfrage, es gebe nicht mehr sehr viele Einrichtungen, die minderjährige Geflüchtete aufnähmen. In Kaufbeuren unterhalte die Kolping-Akademie eine Wohngruppe. Die vorhandenen Wohnplätze seien besetzt, der Bedarf aber hoch. So auch in Lindau: Dort gebe es nahezu keine stationären Betreuungsplätze mehr, zudem hätten die Einrichtungen zu wenig Fachpersonal. Erschwerend käme hinzu, dass die jungen Menschen "aktuell in körperlich sehr schlechten Zuständen und oftmals mit ansteckenden Krankheiten" einträfen, was die "bereits herausfordernde Situation" enorm verschärfe, teilt das Landratsamt mit.