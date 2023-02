Flüchtlingsunterkünfte: Tumulte im Gemeinderat

Teile der Bürger von Zapfendorf im Landkreis Bamberg haben offenbar Angst vor Flüchtlingen. Und Teile des Zapfendorfer Gemeinderates haben mittlerweile Angst vor ihren Bürgern. Denn als in der Gemeinde zuletzt über den Bau eines Containerdorfes für Asylsuchende diskutiert wurde, musste die Polizei einschreiten.

Zwei Wochen ist es her, da besuchten 70 Gäste die Gemeinderatssitzung in Zapfendorf. Platz im Saal ist für maximal 30 Zuhörer, sagt Bürgermeister Michael Senger (Bürgerblock), normalerweise komme aber gerade mal eine Handvoll. Es geht um den Bau eines Containerdorfes für 66 Geflüchtete auf einem Grundstück, das der Gemeinde gehört. Dicht gedrängt stehen die Zuhörer in der Sitzung hinter den Gemeinderäten, beteiligen sich lautstark an der Abstimmung und verkünden nach Genehmigung des Projektes, dass der Beschluss gegen den Willen der Bürger gefasst wurde. Es folgen tumultartige Szenen. "Dabei fühlte sich alleine schon die große Menschenmenge bedrohlich an", erinnert sich Senger. Dann fallen Sätze wie "Merkt euch die Gesichter" und "Dann zünden wir eben das Haus des Bürgermeisters an". Das zumindest behauptet Senger später im Gespräch mit BR24. Die Staatsanwaltschaft Bamberg leitet schließlich ein Ermittlungsverfahren gegen drei Personen ein – unter anderem wegen des Tatverdachts der Bedrohung.

Zum Artikel: Mutmaßlich rechtsradikale Aktion vor Flüchtlingsunterkunft

Polizei muss Sitzungssaal in Zapfendorf räumen

Doch damit nicht genug. Nach Beendigung des öffentlichen Teils wollen die Zuschauer den Sitzungssaal nicht verlassen. Senger lässt den Saal daraufhin von der Polizei räumen. Ohne deren Hilfe hätte man die Sitzung nicht zu Ende gebracht, ist sich Senger sicher. Bis die Beamten vor Ort sind, vergehen nur ein paar Minuten.

Der Bürgermeister hatte sie bereits vor der Sitzung vorgewarnt und darum gebeten, in der Nähe zu sein. Denn es hatte schon zuvor Anzeichen für Probleme gegeben. In nahezu jedem Briefkasten des Hauptorts fanden die Bürger zwei bis drei Tage vor der Sitzung Flugblätter, die dem BR vorliegen. Darauf ist von einer Bedrohung die Rede, die von Flüchtlingen ausgehe. Von einer Angst um Frauen, Kinder und Senioren. Auch das Szenario eines "Unterleiterbachs 2.0" wird gezeichnet. 2017 war es in dem Zapfendorfer Ortsteil zu einem Mord unter Asylsuchenden gekommen. Da die Sicherheit im Ort nun wieder in Gefahr sei, sei es notwendig, "ein eindeutiges Signal zu senden".

Besucher empfangen Gemeinderäte nach der Sitzung im Dunklen

Dieses "Signal" senden die Besucher nach Aussagen Sengers auch nach der Gemeinderatssitzung weiter. Als die Gemeinderäte nach dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung aus dem Saal kommen, stehen die Besucher Spalier. Sei es Zufall oder nicht, gehen just in dem Moment, in dem die Gemeinderäte an den aufgebrachten Besuchern vorbei zu ihren Autos gehen, die Straßenlampen aus. Bürgermeister Senger will an einen Zufall nicht glauben. Er ist sich sicher, dass jemand einen Lichtsensor im Ort manipuliert hat, um das Szenario noch gespenstischer wirken zu lassen. "Und wo dieser Sensor ist, weiß nicht einmal ich", sagt Senger.

Senger ist erst seit drei Jahren Bürgermeister von Zapfendorf. Aber auch aus Zeiten, als er noch einfaches Gemeinderatsmitglied war, sei ihm keine vergleichbare Sitzung bekannt. Die Lage sei beängstigend, der ein oder andere Gemeinderat sei verängstigt, sagt Senger. Am Donnerstagabend wird der Gemeinderat den Bauantrag für das Containerdorf behandeln. Die Polizei werde sich wahrscheinlich wieder in der Nähe aufhalten, so der Bürgermeister.

Lösungen in der Flüchtlingsfrage landauf, landab gesucht

So wie Senger und den Zapfendorfer Gemeinderäten geht es derzeit vielen Kommunalpolitikern. Sie müssen Lösungen für Flüchtlinge vor Ort finden, die die Politik auf Bundesebene selbst noch nicht hat. Für den 16. Februar hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) einen auch von den Kommunen seit langem geforderten Flüchtlingsgipfel angekündigt. Um über Lösungsmöglichkeiten zu diskutieren sollen Vertreter der Bundesländer, Gemeinden und Kommunen sowie von Verbänden eingeladen werden.

"Die Flüchtlingspolitik machen nicht wir, wir sind das letzte Glied in der Kette und müssen es umsetzen", sagt Senger. Die Unterbringung in Containern sei sicher nicht optimal. Nehme man Schulturnhallen oder Einrichtungen, die Vereine nutzten, sei es den Protestierenden aber sicher auch nicht recht. Und irgendwo müssten die Menschen schließlich untergebracht werden. Er hoffe bei künftigen Sitzungen auf die Anwesenheit und Unterstützung der Befürworter des Projektes, so der Zapfendorfer Bürgermeister.

Staatsanwalt ermittelt nach Stadtratssitzung in Schwarzenbach

Rund 100 Kilometer östlich, am anderen Ende Oberfrankens sozusagen, bietet sich ein ganz ähnliches Bild. Auch in Schwarzenbach an der Saale im Landkreis Hof stand vor wenigen Tagen der Bau eines Containerdorfes für 66 Flüchtlinge auf der Tagesordnung des Stadtrats. Die Beratungen seien auch dort nicht einfach gewesen, sagt Bürgermeister Hans-Peter Baumann (CSU) im Gespräch mit BR24. Auch in Schwarzenbach hätten etwa zehn bis 20 Mal so viele Bürger wie üblich die Sitzung besucht. Und auch in Schwarzenbach spielten sich nach Aussagen des Bürgermeisters teils beängstigende Szenen ab.

So habe eine Frau versucht, Fotos von jedem einzelnen Stadtrat zu machen, der sich für den Bau des Containerdorfes ausgesprochen habe. Eine andere Besucherin habe beim Verlassen des Saals gerufen, sie hoffe, dass die Kinder der Verantwortlichen "abgestochen" würden. Auch in diesem Fall ermittelt mittlerweile die Staatsanwaltschaft. Konkret gehe es um den Verdacht der Billigung von Straftaten, heißt es auf Nachfrage des BR. Solche Anfeindungen, sagt Bürgermeister Baumann, sei man in Schwarzenbach nicht gewohnt. Selbst während der Flüchtlingskrise 2015 habe es so etwas nicht gegeben. Vorfälle dieser Art gingen weder an den Stadträten noch an den Bürgern spurlos vorüber.

Aber auch in Schwarzenbach an der Saale kamen die Probleme nicht unangekündigt. Tags zuvor hätten Unbekannte in der Innenstadt rund 30 Plakate aufgehängt, auf denen Männer aufgefordert wurden, ihre Frauen einzusperren. Den Stadträten wurde nahegelegt, die Container in ihre Gärten zu stellen, erinnert sich Bürgermeister Baumann. Ein Teil der Besucher, die schließlich bei den Sitzungen erschienen, das sagen sowohl Baumann als auch Senger, der Bürgermeister von Zapfendorf, sei ihnen zuvor teilweise kaum bekannt gewesen. Es habe sich teilweise gar nicht um Menschen aus dem Ort gehandelt, sondern vermutlich auch um Bewohner umliegender Gemeinden.

Wohnungen für Flüchtlinge seit Monaten nicht mehr zu finden

Hitzige Sitzungen rund um die Unterbringung von Flüchtlingen finden derzeit aber nicht nur in Oberfranken, sondern vielerorts in Deutschland statt. Bundesweit klagen immer mehr Gemeinden und Landkreise darüber, mit der Versorgung der ankommenden Menschen überlastet zu sein. Der Landkreis Regensburg beispielsweise hatte jüngst ein Hotelschiff zur Notunterkunft umfunktioniert.

Aus dem Landratsamt hieß es zur Begründung, Gebäude, die sich als Notunterkünfte eignen würden, seien auf dem Wohnungsmarkt seit Monaten nicht mehr zu finden. Zur steigenden Zahl der Asylsuchenden in Deutschland etwa aus Syrien und Afghanistan kommt mittlerweile mehr als eine Million Menschen aus der Ukraine.