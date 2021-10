Wohnmobile können am Nürnberger Flughafen überwintern

Während das Hotelgewerbe stark unter dem den Einschränkungen während der Corona-Pandemie gelitten hat, profitierte die Wohnmobil-Branche von der Corona-Krise. Wohnwagen und Wohnmobile erlebten einen regelrechten Boom. Doch wohin mit den großen Wagen, wenn man damit nicht gerade im Urlaub ist? Zum Ärger vieler Anwohner blockieren die Camper oft die sowieso schon raren öffentlichen Parkplätze.

50 Euro im Monat für Stellplatz auf dem Airport-Gelände

Einer der vielen Wohnmobilbesitzer ist Marcus Exner. Der Mann aus dem aus dem Landkreis Forchheim steuert mit seinem Wohnmobil schon jetzt den Nürnberger Flughafen an. Er möchte sich die Winterparkmöglichkeiten erstmal anschauen, bevor er sich entscheidet. Denn: Besitzer von Wohnmobilen, Wohnwagen oder Oldtimern können ihre Lieblinge den Winter über auf dem Airport-Gelände abstellen. Das Angebot gilt von November bis Ende März und richtet sich auch an Flughafen-Mitarbeiter. Dafür wurden im neuen Parkhaus des Flughafens bis zu 400 Stellplätze für Winterparker freigegeben. Kosten: fünfzig Euro monatlich.

Winterparken auch auf der Freifläche möglich

Weil Exners Wohnmobil höher ist als 2,10 Meter, passt es nicht ins Parkhaus. Für ihn kommt nur ein Freiflächen-Parkplatz in Frage. Noch parken dort viele Autos von Urlaubern. Doch sie müssen Ende Oktober weichen, um Platz zu schaffen für rund einhundert Wohnwagen und Reisemobile, die den Airport dann zum Überwintern nutzen können. Ein Stellplatz auf der Freifläche ist für monatlich 40 Euro zu haben. Alle Winterparkplätze – ob im Parkhaus oder auf Freiflächen – sind durch Schranken gesichert.

Parken auf eigene Gefahr

Der Airport Nürnberg übernimmt allerdings keine Haftung für Fahrzeuge, die das Angebot des Winterparkens nutzen, egal ob im Parkhaus oder auf der Freifläche. Man könne bis zu 400 Parkplätze in Parkhäusern anbieten, weil deren Auslastung in der Wintersaison geringer sei, sagt Klaus Dotzauer, der kaufmännische Geschäftsführer des Airport Nürnberg. Der Flughafen habe einen Sicherheitsdienst, der mit Fahrzeugen die Parkhäuser abfahre, so dass seines Erachtens die Gefahr, dass an diesen Fahrzeugen Beschädigungen entstehen, sehr gering sei. Das Winterparken solle kein einmaliges Angebot sein. Es sei vorgesehen, dass diejenigen, die sich dafür entscheiden, auch im Winter 2022/23 wieder einen Parkplatz bekommen, so Dotzauer.

Wohnmobile sorgen für Ärger bei Anwohnern

Die Stadt Nürnberg freut sich über jedes zusätzliche Parkangebot für Wohnwagen, Reisemobile und Co. Denn die Zahl derer, die ihre Gefährte am Straßenrand abstellen, steigt. Obwohl Wohnmobile, genauso wie Pkw, überall parken dürfen, sind sie Anwohnern ein Dorn im Auge. Ihre Höhe versperrt die Sicht und sie benötigen mehr Parkfläche als ein normales Auto. Noch größeres Ärgernis aber sind dauerhaft abgestellte Anhänger. Eigentlich müssen sie nach zwei Wochen umgesetzt werden. Doch daran hält sich kaum einer – Strafzettel werden ignoriert.

Stadt hofft auf höheres Bußgeld

Es gebe Straßenzüge in Nürnberg, in denen ein Wohnwagen nach dem anderen abgestellt sei, klagt Daniel Ulrich, der zuständige Baureferent der Stadt. "Wir hoffen sehr, dass mit dem neuen Bußgeldkatalog ab Mitte, Ende des Monats die Strafen deutlich erhöht werden, dass auch der Druck, weg vom Straßenrand, hin auf echt dafür geeignete Gelände größer wird."

Viele Anfragen zum Winterparken

Im Servicecenter Parken in der Ankunftshalle des Nürnberger Flughafens beantworten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unermüdlich die zahlreichen Anfragen, die zum Thema Winterparken eingehen. Wohnmobil-Besitzer Marcus Exner hat bisher immer zuhause auf der Straße geparkt. Jetzt hat er sich anders entschieden und einen Winter-Stellplatz auf der Freifläche gebucht. Am ersten November kann er sein Reisemobil auf dem Airport-Gelände abstellen.