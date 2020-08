Wohnmobil-Platz "Forellenhof" unter den schönsten Deutschlands

Es ist ein richtiger Boom: Unterwegs zu sein mit dem Wohnmobil. In Unterfranken gibt es eine ganze Reihe von ausgewöhnlichen Stellplätzen. Und einer davon ist von Wohnmobilisten besonders ausgezeichnet worden. In der "Promobil", einer Zeitschrift für Wohnmobilfans, hat der Wohnmobilstellplatz "Forellenhof" bei Diebach nahe Hammelburg von Lesern die zweitbeste Bewertung in ganz Bayern bekommen. Wohnmobilfans aus ganz Europa kommen hierher.

Camping- und Wohnmobilstellplatz statt Forellenzucht

Mit Wohnmobilen hatte Karl-Heinz Reuß, der Betreiber des Wohnmobilstellplatzes "Forellenhof", vor sieben Jahren nichts zu tun. Sein Vater züchtete hier auf dem Gelände einst Forellen. Reuß, ein gelernter Maurer, hat den Platz für bis zu 78 Wohnmobile terrassenförmig am Hang angelegt. Vom Wohnmobil oder Wohnwagen aus, bietet sich eine gute Aussicht ins Saale-Tal. Viele der Wohnmobilisten haben für eine Tour entlang der Saale Fahrräder dabei. So ist es etwa zum Sodenberg, dem Vorposten der Rhön, oder nach Schloss Saaleck, einer Burgruine bei Hammelburg, nicht weit.

Weitere Ausflugstipps in Unterfranken finden Sie hier.