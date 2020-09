Wohnmobil-Diebesbande auf frischer Tat ertappt

Ermittlern von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Passau ist ein Schlag gegen eine polnische Diebesbande gelungen. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern mitteilt, hatte sich die Diebesbande auf den Diebstahl von Transportern und Wohnmobilen spezialisiert und war seit Beginn des Jahres unter anderem in Niederbayern aktiv.

Im Autohaus erwischt

Die Männer wurden auf frischer Tat ertappt: In einem Autohaus in Freising wollten sie gerade ein Wohnmobil stehlen. Zusammen mit Kräften des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord und mithilfe von Spezialkräften, sowie einem Polizeihubschrauber und einem Diensthund, konnten die drei Männer im Alter von 24 bis 32 Jahren schließlich festgenommen werden.

Polizei geht von mehr Diebstählen aus

Mittlerweile wurden sie einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Passau vorgeführt. Gegen alle wurde Haftbefehl erlassen und sie wurden unverzüglich in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht, so die Polizei. Ihnen werden mehrere Diebstähle von Transportern und Wohnmobilen vorgeworfen, darunter vier in Deggendorf, mehrere im Kreis Passau und in Oberbayern. Die Ermittlungen laufen, da die Polizei von weiteren Diebstählen ausgeht.