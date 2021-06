Wohnmobil-Boom in Corona-Zeiten: Was ist dran am Camping-Hype?

💡 Urlaub mit dem Wohnmobil - das müssen Sie beachten

Wer welches Wohnmobil fahren darf, hängt von der Führerscheinklasse und dem jeweiligen Gewicht des Wohnmobils ab. Zunächst reicht dafür ein Pkw-Führerschein der Klasse B aus. Übersteigt die Gesamtmasse des Wohnmobils 3,5 Tonnen, brauchen Camper in der Regel einen Lkw-Führerschein der Klasse C1 und dürfen damit Wohnmobile bis zu einem Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen fahren. Die Gesamtmasse errechnet sich aus dem Leergewicht des Fahrzeugs und der Ladung. Ähnlich sieht es aus mit Wohnanhängern. Zugfahrzeug und Wohnanhänger dürfen eine Gesamtmasse von 3,5 Tonnen nicht überschreiten, sonst reicht ein normaler Pkw-Führerschein nicht mehr und ein Anhängerführerschein (BE) ist notwendig. Zu beachten gilt außerdem, dass das Zugfahrzeug immer schwerer sein muss als der Wohnanhänger. Wer mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen unterwegs ist, darf sein Gespann in Deutschland nur an ausgewiesenen Stellplätzen, meist auf Campingplätzen, abstellen. Eine Übernachtung auf einem Parkplatz ist in der Regel jedoch in Ordnung. Zu beachten gilt hier, dass aber weder Stühle noch die Markise des Gefährts benutzt werden dürfen, also kein "Camping“ betrieben werden darf.