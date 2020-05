Wohnhausbrand mit einem Toten in Burglengenfeld

Ein 47-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Brand in Burglengenfeld (Lkr. Schwandorf) ums Leben gekommen. Der zweite Bewohner des zum Teil leerstehenden Wohn- und Geschäftshauses konnte sich retten. Die Brandursache ist laut Polizei noch unklar.

Passanten retteten einem Bewohner das Leben

Passanten hatten gegen 20.15 Uhr offenes Feuer auf dem Dachstuhl entdeckt. Sie versuchten, die Bewohner mit Klingeln auf den Brand aufmerksam zu machen. Ein 78-Jähriger verließ daraufhin das Haus. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Nach einer guten halben Stunde hatten die 100 Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle, so die Polizei.

Feuer vermutlich im Dachgeschoss ausgebrochen

Die Feuerwehrleute fanden den schwer verletzten Bewohner der Dachgeschosswohnung in dem Gebäude. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, starb aber dort an seinen Brandverletzungen. Es wird vermutet, dass das Feuer in der Wohnung des Mannes ausgebrochen war. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.