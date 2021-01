27.01.2021, 08:13 Uhr

Wohnhausbrand in Zeil: Feuerwehr rettet drei Bewohner per Leiter

In Zeil am Main im Landkreis Haßberge ist in der Nacht zum Mittwoch ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Drei Bewohner konnten durch das verrauchte Treppenhaus nicht mehr ins Freie gelangen. Die Feuerwehr rettete sie mit Leitern.