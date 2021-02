Wohnhausbrand in Trogen: Feuerwehr rettet Kind aus den Flammen

Sieben Personen mit Rauchgasvergiftungen und Sachschaden in Höhe von 80.0000 Euro: Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes in Trogen im Landkreis Hof am Dienstagmorgen. Unter den sieben verletzten Bewohnern war auch ein Kind, das die Feuerwehr aus einem stark verrauchten Zimmer rettete.

Nach Wohnhausbrand kommen alle Bewohner ins Krankenhaus

Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten die Feuerwehrleute einige Bewohner ins Freie bringen, die übrigen konnten selbständig das Gebäude verlassen. Alle Personen kamen ins Krankenhaus.

Feuerwehrleute mit Atemschutz im Einsatz

Das Feuer war nach Polizeiangaben ausgebrochen, weil ein Bewohner "unsachgemäß mit Rauchwaren umgegangen" sei. Nähere Angaben konnte die Polizei noch nicht machen. Als die Feuerwehrleute am Brandort eintrafen, war bereits dichter Qualm und Rauch aus dem Haus gestiegen. Die Einsatzkräfte konnten das Wohnhaus nur mit Atemschutz betreten.