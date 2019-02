05.02.2019, 05:41 Uhr

Wohnhausbrand in Pegnitz: Familie mit Baby in Sicherheit

Feuer am frühen Morgen in einem Wohn- und Geschäftshaus in Pegnitz im Landkreis Bayreuth: Nach ersten Angaben der Polizei erlitt ein 75-Jähriger eine Rauchgasvergiftung. Eine junge Familie konnte in Sicherheit gebracht werden.