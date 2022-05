Wohnhausbrand in Oberkotzau: Mindestens 100.000 Euro Sachschaden

Bei einem Wohnungsbrand im Landkreis Hof ist am Sonntagmorgen ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei mitteilt, hätten Rauchschwaden einen Bewohner des Mehrfamilienhauses in Oberkotzau aus dem Schlaf gerissen. Daraufhin versuchte der Mann, das Feuer zu löschen und informierte sofort die anderen Hausbewohner. Bei den Löschversuchen zog sich der Mann leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Brandursache unklar: Kripo Hof ermittelt

Die hinzugerufene Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer in der Kautendorfer Straße auf angrenzende Gebäude übergriff oder einen Vollbrand auslöste. Die weiteren Hausbewohner blieben unverletzt. Nach Schätzungen der Feuerwehr waren etwa 85 Einsatzkräfte vor Ort. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.