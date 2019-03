Wohnhausbrand in Nürnberg: Obduktion soll Klarheit bringen

Die für morgen angesetzte Obduktion der Leichen soll in zwei Punkten Klarheit bringen: der Todesursache und der zweifelsfreien Identität der Opfer.

Bei dem Feuer gestern Morgen im Nürnberger Stadtteil Sandreuth sind eine 34-jährige Mutter und ihre vier Kinder gestorben: ein Säugling und drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren. Vier weitere Bewohner konnten sich verletzt aus dem brennenden Gebäude retten. Nach einer Nacht im Krankenhaus wurden inzwischen drei von ihnen entlassen. Nur ein Bub müsse weiterhin stationär versorgt werden, sagte eine Polizeisprecherin dem BR.

"Wir sind tief betroffen von dem schlimmen Ereignis. Der Brand mit seinen tragischen Folgen ist ein schreckliches Unglück. Ich bin unsagbar traurig. Unser ganzes Mitgefühl gehört jetzt den Angehörigen. Eine solche Brandkatastrophe hat es in Nürnberg seit Jahrzehnten nicht gegeben." Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly

Polizei: Vieles bis zur Unkenntlichkeit verbrannt

Die Polizei ermittelt unter Hochdruck nach der Brandursache. Ein Sprecher dämpfte jedoch Erwartungen, schon bald Ergebnisse bekannt geben zu können. Es sei schwierig, in dem von den Flammen zerstörten Einfamilienhaus Hinweise zu finden. Vieles ist nach seinen Worten bis zur Unkenntlichkeit verbrannt.

"Da wird sehr akribisch die Spurensicherung durchgeführt, in der Hoffnung, dass man der Brandursache auf die Spur kommt." Polizeisprecher Michael Petzold im BR

Bislang keine Hinweise auf Brandstiftung

Bei der Ursachensuche werden die Beamten der Nürnberger Kripo von einem Sachverständigen des Landeskriminalamtes unterstützt. Stundenlang hatten sie gestern das Haus untersucht. Eine Polizeisprecherin erklärte danach, dass in alle Richtungen ermittelt werde. Hinweise auf Brandstiftung gebe es aber nicht.

Die vier Schwerverletzten werden nach Angaben der Polizei unter anderem von einem Notfallseelsorger betreut. Noch ist nicht bekannt, wie die Bewohner auf das Feuer aufmerksam wurden. "Ob es im Gebäude Rauchwarnmelder gab, wissen wir nicht", sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Diese wurde erst spät informiert, weil das Haus in einem Industriegebiet und damit wenig bewohnten Viertel liegt.

Rauchwarnmelder in Bayern in allen Wohnungen Pflicht

In Bayern sind Rauchmelder seit Januar 2018 in ausnahmslos allen Wohnungen Pflicht. "In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, die zu Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben", schreibt das Gesetz vor. Das gilt sowohl für Wohnungen in Mehrfamilien- als auch in Einfamilienhäusern.

