Wohnhausbrand in Hollfeld: 100.000 Euro Schaden

Sachschaden in Höhe von 100.000 Euro, aber keine verletzten Personen: Das ist die Bilanz eines Wohnhausbrandes am späten Freitagabend in Hollfeld im Landkreis Bayreuth. Das Feuer war laut Polizei im Dachgeschoss des Gebäudes im Stadtteil Schönfeld ausgebrochen. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig aus dem Haus ins Freie retten und blieben unverletzt, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach Brand tote Katze in dem Wohnhaus entdeckt

Nach Angaben der Feuerwehr Hollfeld konnten die Bewohner eine Katze vor den Flammen retten. Eine zweite Katze wurde vermisst. Allerdings entdeckten die Einsatzkräfte später das Tier tot in dem Haus. Die Ursache für den Wohnhausbrand ist unklar. Die Polizei ermittelt.