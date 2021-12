Wohnhausbrand in Degernbach wohl vorsätzlich gelegt

Die Polizei hat einen Verdächtigen ermittelt, der für den Brand eines Wohnhauses im Oktober dieses Jahres in Degernbach im Landkreis Straubing-Bogen verantwortlich sein soll. Wie das Polizeipräsidium Niederbayern berichtet, soll der 43-Jährige aus dem Landkreis Straubing-Bogen auf der Terrasse des Hauses vorsätzlich Feuer gelegt haben.

Polizei durchsucht Wohnung des Verdächtigen

Warum und in welchem Verhältnis der verdächtige Mann zu den Bewohnern steht, ist noch unklar. Bei einer Dursuchung seiner Wohnung wurden in dieser Woche verschiedene Datenträger sichergestellt, so die Polizei. Diese werden nun ausgewertet. Die Ermittlungen wegen Brandstiftung dauern an.

Flammen zerstörten Dachstuhl

Bei dem Brand am Abend des 11. Oktober entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro. Eine Feuerwehrkraft erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Flammen griffen von der Terrasse ausgehend auf das Haus und den Dachstuhl über. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Brandursache war zunächst unklar.