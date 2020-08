Wohnhausbrand in Bamberg: Ermittler gehen von Brandstiftung aus

Die Polizei Oberfranken vermutet Brandstiftung als Ursache für das Feuer, das in einem Bamberger Wohnhaus ausgebrochen war.

Bamberger Wohnhausbrand: Behörden vermuten Brandstiftung

Dies sei das Ergebnis der ersten Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Bamberg, heißt in einem Schreiben. Einen Tag nach dem Brand sei mit Unterstützung eines Sachverständigen des Bayerischen Landeskriminalamtes und der Feuerwehr sowie der Spurensicherung eine Begehung des einsturzgefährdeten Gebäudes durchgeführt worden.

Feuer beschädigt weitere Gebäude

Neben dem Wohnhaus sind durch die Auswirkungen der Flammen auch Nachbargebäude und geparkte Fahrzeuge beschädigt worden, teilt die Polizei weiter mit. Der Gesamtsachschaden werde derzeit auf eine mittlere sechsstellige Summe beziffert.

Oberfranken: Dritter Brand innerhalb zwei Tage

Der Brand in dem Bamberger Einfamilienhaus ist einer von drei größeren Bränden in Oberfranken innerhalb von zwei Tagen. In der Nacht zum Donnerstag war in einer Behindertenwerkstatt in Bayreuth sowie in einem Sägewerk bei Seßlach (Lkr. Coburg) Feuer ausgebrochen. Auch bei dem Brand in dem Sägewerk gehen die Behörden nach jüngsten Erkenntnissen von Brandstiftung aus.