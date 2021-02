Wohnhausbrand im Landkreis Landshut - Leiche identifiziert

Bei dem Brand eines Wohnhauses in Oberköllnbach im Landkreis Landshut ist am Montagvormittag der Hausbewohner ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, konnte die Obduktion die Identität des Toten jetzt eindeutig klären. Wie bereits vermutet kam ein 60-Jähriger in den Flammen ums Leben. Er lebte alleine in dem Haus.

Kein Fremdverschulden

Außerdem hat die Obduktion ergeben, dass es keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gibt. Als Todesursache konnte eine Rauchgasvergiftung festgestellt werden. Die Brandursache ist weiterhin unklar. Die Polizei ermittelt.

Postbote entdeckt und meldet Brand

Gegen 10 Uhr hatte am Montag ein Postbote über den Notruf die Rauchentwicklung im Wohnhaus in der Köllnbachstraße gemeldet. Aufgrund der Löscharbeiten und der starken Rauchentwicklung musste die Ortsdurchfahrt für den Einsatz zwischenzeitlich komplett gesperrt werden. Außerdem wurden umliegende Anwohner gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten.