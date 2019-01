Wohnhaus wohl vorsätzlich angezündet – Verdächtiger in U-Haft

Noch am Sonntagmorgen wurde ein dringend Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg am Montag (14.01.19) einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Verdachts des versuchten Mordes in zwei Fällen und der schweren Brandstiftung Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Am Sonntag hatte es kurz nach 5 Uhr in dem Wohnhaus zu brennen angefangen. Als die erste Streifenbesatzung vor Ort eintraf, stellte sie fest, dass der Brand offenbar in der Kellerwohnung ausgebrochen war und sich im gesamten Gebäude bereits dichter Rauch verteilt hatte. Eine Bewohnerin hatte den Brandgeruch bemerkt, sich zu ihren Nachbarn gerettet und von dort aus den Notruf abgesetzt. Ein weiterer Bewohner wurde von Feuerwehrleuten aus dem verqualmten Haus gerettet und ins Freie gebracht. Er hatte bereits Rauchgase eingeatmet und kam in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Eine weitere Person, die zum Zeitpunkt des Brandes bei der Familie zu Besuch war, kam ebenfalls mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Sie konnte noch am selben Tag wieder entlassen werden.

Die Schadenshöhe dürfte nach ersten vorsichtigen Schätzungen im sechsstelligen Bereich liegen. Das Brandobjekt ist bis auf weiteres unbewohnbar.