Wohnhaus in Untersiemau komplett ausgebrannt

In Untersiemau im Landkreis Coburg ist am Freitagabend (17.04.20) ein Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. Wie die Polizei Coburg mitteilt, wurde bei dem Brand im Ortsteil Haarth niemand verletzt. Die Bewohner des Hauses, ein 88-jähriger Mann und seine 90-jährige Ehefrau, konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Die Ursache des Brandes ist bisher nicht geklärt. Ein Küchengerät könnte jedoch mit dem Brand in Verbindung stehen. Es entstand ein Schaden von rund 200.000 Euro. Das Feuer konnte inzwischen gelöscht werden und die Feuerwehr Stöppach übernimmt die Brandwache.