vor 24 Minuten

Wohnhaus in Uffenheim in Flammen: auch Nachbargebäude beschädigt

In Uffenheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim ist in einem Wohngebiet ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen, die aus dem Dachstuhl eines Wohnhauses schlagen, haben auch Nachbargebäude beschädigt. Die Löscharbeiten dauern an.